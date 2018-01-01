Поліція розшукує безвісти зниклого 55-річного чоловіка





Так, Володимир-Волинський відділ поліції встановлює місце перебування безвісти зниклого мешканця міста Березне Рівненської області Юсковця Ігора Георгійовича, 18 травня 1963 року народження, - інформує ГУНП у Волинській області.



Чоловік зник 12 листопада 2017 року, перебуваючи на території Волинської області, й дотепер його місцезнаходження невідоме.



Прикмети розшукуваного: зріст 175-180 см., міцної статури, волосся чорне, має вуса.



Тож, поліція звертається з проханням до всіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за наступними номерами телефону: 03342-2-25-70, 0667379668 або «102».









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