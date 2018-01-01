Волинянам вручили державні нагороди

Ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» вручили волинянам в головній адмінбудівлі краю під час засідання колегії облдержадміністрації.Захід відбувся 20 червня, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації."Я хотів би привітати громадян, які захищають нашу країну на Сході та тих громадян, які їм у цьому допомагають, чи словом, чи добрими справами. Трапилось так, що Президент відзначив наших земляків, тому маю почесну місію вручити ці нагороди, – звернувся голова облдержадміністрації Олександр Савченко до усіх присутніх.Зокрема, указом Президента України від 1 червня 2018 року № 157 за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:Аллу Собчук – матір-вихователя дитячого будинку сімейного типу, с.Дігтів Володимир-Волинського району таОльгу Сукач – матір-вихователя дитячого будинку сімейного типу с.Петрово Іваничівського району.Окрім того, за добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції»:Аллу Грень – волонтера, м.Луцьк;Івана Гуреєва – члена громадської організації «Військові капелани Волині»;Надію Дударь – волонтера, м.Луцьк;Ольгу Жигунову – волонтера, м.Володимир-Волинський;Володимира Мицька – члена громадської організації «Військові капелани Волині»;Андрій Мовчанюка – члена громадської організації «Військові капелани Волині»;Матвія Олійника – члена громадської організації «Військові капелани Волині»;Олену Пінаєву – волонтера, м.Луцьк;Світлану Прохватило – волонтера, м.Луцьк;Ларису Радько – волонтера, м.Луцьк;Аліма Сайдаметова – волонтера, м.Луцьк;Алісу Хмелькову – директора Луцького базового медичного колледжу.