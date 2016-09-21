У Волинській ОДА заявили про викривлення інформації журналістами

Журналісти ІА «Волинські новини» вчергове викривили інформацію, сказану керівництвом Волинської облдержадміністрації.Про це повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.Зокрема, в ОДА повідомляють, що будучи особисто присутніми на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації 20 червня, журналісти у своїй публікації спотворили слова керівника Волинської ОДАЗокрема, під час обговорення регіональних програм, що діють на теренах області, мова йшла про зауваження до роботи управління розвитку, інвестиції та європейської інтеграції облдержадміністрації в частині реалізації програм. В цьому він вбачає особисту відповідальність попереднього керівника структурного підрозділу, який нещодавно звільнився.«Мої перші на службових нарадах критики до Кресака, вони реалізовані - він пішов. В самого хватило сміливості і я йому за це вдячний. Він би так і так пішов. Мова не йде про те», - сказав Олександр Ілліч.Однак, «Волинські новини» трактували це як закид Олександра Савченка в сторону– попереднього голови ОДА. Так, у статті під назвою «Усе одно пішов би, – голова ОДА про звільнення чиновника», зазначається: «як наголосив Олександр Савченко, саме через нерезультативність більшості попередніх програм, зокрема їх непрозорість, колишній голова ОДА Володимир Гунчик і прийняв рішення про своє звільнення».Наголошують також, що під час засідання колегії взагалі не згадували попереднього керівника облдержадміністрації.До слова, у Волинській ОДА ведеться стенограма засідань колегій. Тож зауважують, що можуть надати аудіозапис для підтвердження сказаного головою облдержадміністрації.