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У Волинській ОДА заявили про викривлення інформації журналістами

У Волинській ОДА заявили про викривлення інформації журналістами
Журналісти ІА «Волинські новини» вчергове викривили інформацію, сказану керівництвом Волинської облдержадміністрації.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.

Зокрема, в ОДА повідомляють, що будучи особисто присутніми на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації 20 червня, журналісти у своїй публікації спотворили слова керівника Волинської ОДА Олександра Савченка.

Зокрема, під час обговорення регіональних програм, що діють на теренах області, мова йшла про зауваження до роботи управління розвитку, інвестиції та європейської інтеграції облдержадміністрації в частині реалізації програм. В цьому він вбачає особисту відповідальність попереднього керівника структурного підрозділу Юрія Кресака, який нещодавно звільнився.

«Мої перші на службових нарадах критики до Кресака, вони реалізовані - він пішов. В самого хватило сміливості і я йому за це вдячний. Він би так і так пішов. Мова не йде про те», - сказав Олександр Ілліч.

Однак, «Волинські новини» трактували це як закид Олександра Савченка в сторону Володимира Гунчика – попереднього голови ОДА. Так, у статті під назвою «Усе одно пішов би, – голова ОДА про звільнення чиновника», зазначається: «як наголосив Олександр Савченко, саме через нерезультативність більшості попередніх програм, зокрема їх непрозорість, колишній голова ОДА Володимир Гунчик і прийняв рішення про своє звільнення».

Наголошують також, що під час засідання колегії взагалі не згадували попереднього керівника облдержадміністрації.

До слова, у Волинській ОДА ведеться стенограма засідань колегій. Тож зауважують, що можуть надати аудіозапис для підтвердження сказаного головою облдержадміністрації.


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Теги: інформація, викривлення, брехня, Волинь
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