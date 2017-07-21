Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Двадцять п’ятий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 20 червня.У ньому ви прочитаєте:«Пиши – не пиши, хоч кіл на голові теши». За останній рік і три місяці, відколи в Луцькій міськраді усунули від влади команду покійного мера Миколи Романюка, кількість поданих електронних петицій зменшилася у три з половиною рази, а кількість підтриманих звернень на сайті – майже утричі. Невже лучани збайдужіли до проблем міста? Чи, може, зневірилися, що влада почує їхній голос?«Без піднебіння, щелепи та зубів, але «буду красунею». Вісімнадцятирічна Іванка Гаджало із села Гупали Любомльського району завдячує своєму порятунку лікарям і не втрачає віри у те, що їхні золоті руки повернуть їй красу. Після страшної аварії Іванці вивернуло щелепу, її обличчя виявилося подробленим на шматки, на одне око вона назавше втратила зір, а через отвір у бороді досі виходять назовні шматочки кісток.«Чужа кров – це не обов’язково погано». Голова облдержадміністрації Олександр Савченко представив працівникам Любомльської РДА її нового керівника Олександра Устименка.Пише інтернет: «Дітей без учнівських квитків змушують платити по 5 гривень».Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Скандал тижня», «Думки вголос», «Герой і антигерой тижня», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з липня 2018 року:на 1 місяць – 6,19 грн;на 3 місяці – 16,87 грн;на півроку – 29, 31 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!