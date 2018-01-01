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Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»

Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»
У курортному містечку Наленчув у Польщі відбувся ХІІ фестиваль танцю «Euro Dance 2018». У ньому взяли участь не лише представники танцювальних колективів Польщі, а й народний художній колектив ансамбль сучасного танцю «Фаворит» Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука.

Про це пише Вісник і К.

Вже 18 років займається з дітьми керівник та балетмейстер Наталія Мікоян, яка щоразу дивує глядачів своїми оригінальними постановками. Учасники «Фаворита» беруть участь у конкурсах та фестивалях різного рівня і виборюють призові місця не лише в Україні, а й за кордоном. І цього разу вихованці Мікоян повернулися з Польщі з перемогою та масою позитивних емоцій.

Журі відзначило талант і майстерність українських дітей та їх керівника. Як результат отримали два перших місця у категорії «Show dance» діти віком 10-13 років (молодша група ансамблю) та від 14 років (старша група ансамблю).

Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»
Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»
Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»
Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»

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Теги: конкурс, діти
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