Луцькі школярі перемогли на «Euro Dance 2018»





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Вже 18 років займається з дітьми керівник та балетмейстер Наталія Мікоян, яка щоразу дивує глядачів своїми оригінальними постановками. Учасники «Фаворита» беруть участь у конкурсах та фестивалях різного рівня і виборюють призові місця не лише в Україні, а й за кордоном. І цього разу вихованці Мікоян повернулися з Польщі з перемогою та масою позитивних емоцій.



Журі відзначило талант і майстерність українських дітей та їх керівника. Як результат отримали два перших місця у категорії «Show dance» діти віком 10-13 років (молодша група ансамблю) та від 14 років (старша група ансамблю).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У курортному містечку Наленчув у Польщі відбувся ХІІ фестиваль танцю «Euro Dance 2018». У ньому взяли участь не лише представники танцювальних колективів Польщі, а й народний художній колектив ансамбль сучасного танцю «Фаворит» Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука.Про це пише Вісник і К Вже 18 років займається з дітьми керівник та балетмейстер, яка щоразу дивує глядачів своїми оригінальними постановками. Учасники «Фаворита» беруть участь у конкурсах та фестивалях різного рівня і виборюють призові місця не лише в Україні, а й за кордоном. І цього разу вихованці Мікоян повернулися з Польщі з перемогою та масою позитивних емоцій.Журі відзначило талант і майстерність українських дітей та їх керівника. Як результат отримали два перших місця у категорії «Show dance» діти віком 10-13 років (молодша група ансамблю) та від 14 років (старша група ансамблю).

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