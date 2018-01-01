Поблизу Луцька в аварію потрапив рейсовий автобус





Про це у Facebook написав Радим Романюк.



За словами Романюка, автопригода трапилася на повороті на об’їзну дорогу у селі Княгининок. У ДТП потрапила маршрутка Mercedes Benz сполученням Камінь-Каширський-Луцьк і легковий автомобіль Volkswagen.



На місці ДТП працює поліція.



«Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Хай все буде добре», - додав Радим Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок неподалік обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу.Про це у Facebook написавЗа словами Романюка, автопригода трапилася на повороті на об’їзну дорогу у селі Княгининок. У ДТП потрапила маршрутка Mercedes Benz сполученням Камінь-Каширський-Луцьк і легковий автомобіль Volkswagen.На місці ДТП працює поліція.«Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Хай все буде добре», - додав Радим Романюк.

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