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Поблизу Луцька в аварію потрапив рейсовий автобус

Поблизу Луцька в аварію потрапив рейсовий автобус
У селі Княгининок неподалік обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу.

Про це у Facebook написав Радим Романюк.

За словами Романюка, автопригода трапилася на повороті на об’їзну дорогу у селі Княгининок. У ДТП потрапила маршрутка Mercedes Benz сполученням Камінь-Каширський-Луцьк і легковий автомобіль Volkswagen.

На місці ДТП працює поліція.

«Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Хай все буде добре», - додав Радим Романюк.

Поблизу Луцька в аварію потрапив рейсовий автобус
Поблизу Луцька в аварію потрапив рейсовий автобус

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Теги: ДТП, Волинь
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