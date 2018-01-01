Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 червня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається. У Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +27…+29. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається. У Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +27…+29. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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