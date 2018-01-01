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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 червня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається. У Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі до +15…+17 градусів, удень – +27…+29. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: погода
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