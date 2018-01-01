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Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото

Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото
У мережі з’явилися рідкісні світлини, на яких зафіксовано будівництво приміщення луцького РАЦСу.

Фото на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Чухрай.

«Про РАЦС, про пам’ятку архітектури і як він будувався. Публікується вперше! Ну що, лучани, доведемо, що у нашім Луцьку головним чинником влади є лучани, а не сумнівні «ділки» з Адєси! Збережемо рідне місто разом! Від кожного з нас залежить все! Дякуєм за розуміння!» - йдеться у повідомленні фотографа.

Він опублікував світлини із процесом будівництва приміщення РАЦСу в Луцьку.

Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото
Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото
Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото
Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото

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Теги: РАЦС, Луцьк, історія
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