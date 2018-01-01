Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото
Сьогодні, 21:37
У мережі з’явилися рідкісні світлини, на яких зафіксовано будівництво приміщення луцького РАЦСу.
Фото на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Чухрай.
«Про РАЦС, про пам’ятку архітектури і як він будувався. Публікується вперше! Ну що, лучани, доведемо, що у нашім Луцьку головним чинником влади є лучани, а не сумнівні «ділки» з Адєси! Збережемо рідне місто разом! Від кожного з нас залежить все! Дякуєм за розуміння!» - йдеться у повідомленні фотографа.
Він опублікував світлини із процесом будівництва приміщення РАЦСу в Луцьку.
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Фото на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Чухрай.
«Про РАЦС, про пам’ятку архітектури і як він будувався. Публікується вперше! Ну що, лучани, доведемо, що у нашім Луцьку головним чинником влади є лучани, а не сумнівні «ділки» з Адєси! Збережемо рідне місто разом! Від кожного з нас залежить все! Дякуєм за розуміння!» - йдеться у повідомленні фотографа.
Він опублікував світлини із процесом будівництва приміщення РАЦСу в Луцьку.
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