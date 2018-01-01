Як будувався луцький РАЦС: рідкісні фото

У мережі з’явилися рідкісні світлини, на яких зафіксовано будівництво приміщення луцького РАЦСу.Фото на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував«Про РАЦС, про пам’ятку архітектури і як він будувався. Публікується вперше! Ну що, лучани, доведемо, що у нашім Луцьку головним чинником влади є лучани, а не сумнівні «ділки» з Адєси! Збережемо рідне місто разом! Від кожного з нас залежить все! Дякуєм за розуміння!» - йдеться у повідомленні фотографа.Він опублікував світлини із процесом будівництва приміщення РАЦСу в Луцьку.