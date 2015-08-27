На Волині і Львівщині хочуть створити заповідник під егідою ЮНЕСКО
Сьогодні, 07:48
Експерти обговорюють створення об’єктів природно-заповідного фонду на території Львівської та Волинської областей.
Про це йшлося під час спеціальної наради, - повідомили у Львівській ОДА.
За підсумками наради погодили активізувати роботу щодо створення національних природних парків «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара на території Сокальського району Львівської області та «Західне Прибужжя» на території Іваничівського, Володимир-Волинського та Любомльського районів Волинської області.
«Особливістю біосферних резерватів є те, що вони відносяться до природоохоронних територій міжнародного значення та оголошуються рішеннями ЮНЕСКО. Наукові дослідження, спостереження за станом навколишнього природного середовища та інша діяльність в біосферних резерватах здійснюються на міжнародному рівні», - зазначив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Андрій Сенюк.
Також, як поінформували в департаменті екології Львівської ОДА, найближчим часом планують розпочати роботи зі створення біосферного резервату в басейні річки Західний Буг на території Львівської та Волинської областей, з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час спеціальної наради, - повідомили у Львівській ОДА.
За підсумками наради погодили активізувати роботу щодо створення національних природних парків «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара на території Сокальського району Львівської області та «Західне Прибужжя» на території Іваничівського, Володимир-Волинського та Любомльського районів Волинської області.
«Особливістю біосферних резерватів є те, що вони відносяться до природоохоронних територій міжнародного значення та оголошуються рішеннями ЮНЕСКО. Наукові дослідження, спостереження за станом навколишнього природного середовища та інша діяльність в біосферних резерватах здійснюються на міжнародному рівні», - зазначив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Андрій Сенюк.
Також, як поінформували в департаменті екології Львівської ОДА, найближчим часом планують розпочати роботи зі створення біосферного резервату в басейні річки Західний Буг на території Львівської та Волинської областей, з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
хотіти вмієте і запаскуджувати сміттям всю Україну! Гейропці.....
Останні новини
Вчені підрахували, скільки чорниці можна зібрати у лісах Волині
Сьогодні, 08:26
На Волині і Львівщині хочуть створити заповідник під егідою ЮНЕСКО
Сьогодні, 07:48
Сусідські «війни» через паркан вже дійшли до міськради
Сьогодні, 07:18
Були десятки проваджень, - начальник УСБУ Волині про бурштин
Сьогодні, 06:13
Митник з «Устилуга» заробив штраф
Сьогодні, 05:09