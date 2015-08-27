На Волині і Львівщині хочуть створити заповідник під егідою ЮНЕСКО

Експерти обговорюють створення об’єктів природно-заповідного фонду на території Львівської та Волинської областей.Про це йшлося під час спеціальної наради, - повідомили у Львівській ОДА.За підсумками наради погодили активізувати роботу щодо створення національних природних парків «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара на території Сокальського району Львівської області та «Західне Прибужжя» на території Іваничівського, Володимир-Волинського та Любомльського районів Волинської області.«Особливістю біосферних резерватів є те, що вони відносяться до природоохоронних територій міжнародного значення та оголошуються рішеннями ЮНЕСКО. Наукові дослідження, спостереження за станом навколишнього природного середовища та інша діяльність в біосферних резерватах здійснюються на міжнародному рівні», - зазначив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДАТакож, як поінформували в департаменті екології Львівської ОДА, найближчим часом планують розпочати роботи зі створення біосферного резервату в басейні річки Західний Буг на території Львівської та Волинської областей, з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів.