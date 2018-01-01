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Вчені підрахували, скільки чорниці можна зібрати у лісах Волині

Вчені підрахували, скільки чорниці можна зібрати у лісах Волині
Без шкоди для майбутнього лісів на Волині, за підрахунками науковців, можна зібрати майже 5 тисяч тонн чорниці.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Нині у лісі – період достигання чорниці. Перші ягоди найбільш досвідчені ягідники збирали ще два тижні тому. А останніми днями волинські ліси вщент наповнилися збирачами солодкої чорної ягоди.

Загалом на Волині – понад 700 тисяч гектарів лісів. Науковці встановили, що без шкоди для їхнього майбутнього тут можна збирати майже 5 тисяч тонн ягід чорниці.

Останніми роками «чорничні ліси» Волині взагалі створюють «конкуренцію» деревині. Щороку до бюджету сплачується кілька мільйонів гривень збору за спецвикористання побічних лісових ресурсів.

Рішенням Волинської обласної ради затверджено порядок отримання дозволу на використання рослинних ресурсів місцевого значення в порядку спеціального природокористування та механізм стягнення податків з підприємців, комерційних структур, які збір ягід чи грибів тимчасово зробили своєю постійною роботою. А обласна державна адміністрація через спеціально створену комісію, у якій представлено всі зацікавлені сторони, взяла на себе координацію процесу.

Все відбувається під постійним контролем лісівників. Допомагають державній лісовій охороні у цьому, звісно, і працівники правоохоронних органів та податківці, а також органи місцевого самоврядування.

Можливість зібрати ягоди для власних потреб мають усі охочі. Єдине, про що просять лісівники:

– бережно ставитися до чорничників, які дуже пошкоджуються за умови збирання ягід гребінками;
– відповідально поводитися з вогнем, адже зараз у лісі – високий клас пожежної небезпеки;
– дотримуватися у лісі чистоти.


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Теги: чорниця, Волинь
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Коментарі 1
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Ну чому у Фінляндії, Швеції можна збирати чорниці гребінками, а у нас аби за все штрафи давати. Проведіть дослідження тієї "шкоди", тоді можна говорити про її. Ви краще подивіться, що залишається після суцільних рубок. Це взагалі повне знищення всього і в тому числі чорничників. За потрібно лісників саджати.
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