На муніципалів через демонтаж написали заяву в поліцію

Мешканці Луцька написали заяву до поліції на незаконні дії працівників департаменту муніципальної варти міськради.розгорнувся у дворі на проспекті Грушевського у Луцьку 20 червня.Нагадаємо, муніципали ввечері спробували демонтувати гаражі. Однак, на заваді стали місцеві мешканці, які відчайдушно боронили споруди. На місце конфлікту прибуло відразу декілька екіпажів поліції.Опісля тривалого протистояння автомобіль, обладнаний засобом для демонтажу гаража і причепом для його вивезення, поїхав геть. Наразі місцеві мешканці продовжують вартувати на місці.Власниця одного з гараєів Міла Козакова-Мазур запевняє, що травмувалася в штурханині з муніципалами.Окрім того, мешканці написали заяву в поліцію через незаконні наміри муніципалів демонтувати гаражі і нанесення тілесних ушкоджень.