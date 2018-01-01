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На муніципалів через демонтаж написали заяву в поліцію

На муніципалів через демонтаж написали заяву в поліцію
Мешканці Луцька написали заяву до поліції на незаконні дії працівників департаменту муніципальної варти міськради.

Конфлікт навколо спроби демонтажу розгорнувся у дворі на проспекті Грушевського у Луцьку 20 червня.

Нагадаємо, муніципали ввечері спробували демонтувати гаражі. Однак, на заваді стали місцеві мешканці, які відчайдушно боронили споруди. На місце конфлікту прибуло відразу декілька екіпажів поліції.

Опісля тривалого протистояння автомобіль, обладнаний засобом для демонтажу гаража і причепом для його вивезення, поїхав геть. Наразі місцеві мешканці продовжують вартувати на місці.

Власниця одного з гараєів Міла Козакова-Мазур запевняє, що травмувалася в штурханині з муніципалами.

Окрім того, мешканці написали заяву в поліцію через незаконні наміри муніципалів демонтувати гаражі і нанесення тілесних ушкоджень.


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Теги: конфлікт, Луцьк
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Коментарі 2
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Все роблять по вказівці Сиротинської, а коли цю притягнуть до відповідальності що вони використовувала службовий автомобіль рено дустур в своїх особистих цілях, не показала його в декларації, де діла кошти за знесені раніше металеві спороди, за якимй рахунок вона святкувала своє день народження, в якому стані перебувала
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ЦІКАВИЙ БУДЕ СЮЖЕТ ЯКЩО ПРОМОНІТОРИТЕ ХТО ВИГРАВ ТЕНДЕР НА ЗНЕСЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД І ЗА ЯКІ КОШТИ.ОТ ВАМ І ВІДПОВІДЬ ЧОМУ МУНІЦИПАЛИ ТАК ХОЧУТЬ ЗНЕСТИ.
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