Сусідські «війни» через паркан вже дійшли до міськради





Про це пише



Паркан мешканці будинку звели, щоб відгородитись від сумнівних компаній і наркоманів. А сусіди із багатоквартирного будинку поскаржились муніципалам. Муніципали й знесли паркан.



Люди, які звели огорожу, поскаржились у міськраду. Мовляв, муніципальна варта не тільки забрала конструкцію, а й здала її на металобрухт.



У міській раді відповіли, що все законно.



Жителі будинку запросили посадовців, аби ті подивились в якому стані їх двір.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку на Сенатора, 3 у Луцьку звели паркан, аби відгородитись від наркоманів. Натомість проти цього виступили сусіди з багатоповерхівки.Про це пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Паркан мешканці будинку звели, щоб відгородитись від сумнівних компаній і наркоманів. А сусіди із багатоквартирного будинку поскаржились муніципалам. Муніципали й знесли паркан.Люди, які звели огорожу, поскаржились у міськраду. Мовляв, муніципальна варта не тільки забрала конструкцію, а й здала її на металобрухт.У міській раді відповіли, що все законно.Жителі будинку запросили посадовців, аби ті подивились в якому стані їх двір.

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