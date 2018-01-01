Сусідські «війни» через паркан вже дійшли до міськради
Сьогодні, 07:18
Мешканці будинку на Сенатора, 3 у Луцьку звели паркан, аби відгородитись від наркоманів. Натомість проти цього виступили сусіди з багатоповерхівки.
Про це пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
Паркан мешканці будинку звели, щоб відгородитись від сумнівних компаній і наркоманів. А сусіди із багатоквартирного будинку поскаржились муніципалам. Муніципали й знесли паркан.
Люди, які звели огорожу, поскаржились у міськраду. Мовляв, муніципальна варта не тільки забрала конструкцію, а й здала її на металобрухт.
У міській раді відповіли, що все законно.
Жителі будинку запросили посадовців, аби ті подивились в якому стані їх двір.
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Про це пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
Паркан мешканці будинку звели, щоб відгородитись від сумнівних компаній і наркоманів. А сусіди із багатоквартирного будинку поскаржились муніципалам. Муніципали й знесли паркан.
Люди, які звели огорожу, поскаржились у міськраду. Мовляв, муніципальна варта не тільки забрала конструкцію, а й здала її на металобрухт.
У міській раді відповіли, що все законно.
Жителі будинку запросили посадовців, аби ті подивились в якому стані їх двір.
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