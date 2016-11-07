Були десятки проваджень, - начальник УСБУ Волині про бурштин





Про це врозповів начальник УСБУ Волині Юрій Фелонюк, - пише



«Були відкриті десятки кримінальних проваджень, вилучались помпи, затримувались особи, які безпосередньо «мили-копали» бурштин. Наприкінці 2015 року вживались спільні заходи, до яких долучились органи державної влади, Національна поліція, СБУ та небайдужі громадські організації, завдяки чому процес був зупинений. На сьогодні ми маємо лише поодинокі факти незаконного видобутку бурштину», – зазначив Фелонюк.



За його словами, у 2016 році на місцях, де є поклади «сонячного каміння», створили групи з числа співробітників підрозділів Національної гвардії і Національної поліції, які спільно патрулюють ці території, аби протидіяти системному незаконному видобутку бурштину.



«Однак, хочу зазначити, що у ситуації з бурштином передусім слід враховувати умови, які не дозволяють подолати такого роду протиправні прояви. Ці умови неодноразово обговорювалися, зокрема, і волинською пресою – недосконалість законодавства, складна економічна ситуація в окремих районах і селах, низька ефективність природоохоронних органів на місцях тощо. Тому саме через подолання цих передумов може бути припинене зазначене негативне явище», – додав Юрій Фелонюк.



Він розповів, що водночас одне з основних завдань СБУ – це виявлення корумпованих службових осіб у державних органах влади і правоохоронних структурах, які, зловживаючи службовим становищем, «кришують» цю незаконну діяльність.



«У 2015-2016 роках було виявлено протиправні дії окремих співробітників поліції, справи стосовно яких наразі перебувають у суді.



Крім того, ми виявляємо осіб, які здійснюють збут та реалізацію партій бурштину і у 2017 році у межах кримінального провадження ми вилучити більше тони «сонячного каміння. Це стандартна процедура, згідно з якою вилучена та задокументована шляхом фото- та відеофіксації партія бурштину проходить експертизу і потім, за рішенням суду, передається державним установам для подальшої реалізації. СБУ в цьому процесі участі не бере», – підкреслив Фелонюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці 2014 – на початку 2015 року СБУ на Волині допомагала поліції виявляти причетних до організації і вчинення конкретних злочинів.Про це врозповів начальник УСБУ Волині, - пише Перший «Були відкриті десятки кримінальних проваджень, вилучались помпи, затримувались особи, які безпосередньо «мили-копали» бурштин. Наприкінці 2015 року вживались спільні заходи, до яких долучились органи державної влади, Національна поліція, СБУ та небайдужі громадські організації, завдяки чому процес був зупинений. На сьогодні ми маємо лише поодинокі факти незаконного видобутку бурштину», – зазначив Фелонюк.За його словами, у 2016 році на місцях, де є поклади «сонячного каміння», створили групи з числа співробітників підрозділів Національної гвардії і Національної поліції, які спільно патрулюють ці території, аби протидіяти системному незаконному видобутку бурштину.«Однак, хочу зазначити, що у ситуації з бурштином передусім слід враховувати умови, які не дозволяють подолати такого роду протиправні прояви. Ці умови неодноразово обговорювалися, зокрема, і волинською пресою – недосконалість законодавства, складна економічна ситуація в окремих районах і селах, низька ефективність природоохоронних органів на місцях тощо. Тому саме через подолання цих передумов може бути припинене зазначене негативне явище», – додав Юрій Фелонюк.Він розповів, що водночас одне з основних завдань СБУ – це виявлення корумпованих службових осіб у державних органах влади і правоохоронних структурах, які, зловживаючи службовим становищем, «кришують» цю незаконну діяльність.«У 2015-2016 роках було виявлено протиправні дії окремих співробітників поліції, справи стосовно яких наразі перебувають у суді.Крім того, ми виявляємо осіб, які здійснюють збут та реалізацію партій бурштину і у 2017 році у межах кримінального провадження ми вилучити більше тони «сонячного каміння. Це стандартна процедура, згідно з якою вилучена та задокументована шляхом фото- та відеофіксації партія бурштину проходить експертизу і потім, за рішенням суду, передається державним установам для подальшої реалізації. СБУ в цьому процесі участі не бере», – підкреслив Фелонюк.

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