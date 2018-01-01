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Привіт курортникам: у Шацькій ОТГ заборонили нічну торгівлю спиртним

Привіт курортникам: у Шацькій ОТГ заборонили нічну торгівлю спиртним
Шацька селищна рада заборонила продаж алкогольних напоїв в торговельних закладах територіальної громади уночі.

Про це пише Район. Шацьк.

Цим рішенням Шацької селищної ради встановлено обмеження щодо продажу пива (окрім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства).

Зокрема із 1 вересня до 31 травня заборонено продаж алкоголю упродовж 22.00-08.00, в влітку – із 23.00 до 08.00, враховуючи вихідні та свята.


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Теги: алкоголь, Шацьк
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