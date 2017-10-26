У Луцьку витратять 800 тисяч на сміттєвоз





Про це комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило 19 червня через систему електронних закупівель, - пише інтернет-видання



Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 липня, а аукціон має відбутися 6 липня.



Йдеться про сміттєвоз, що був у використанні, виготовлений не раніше 2004 року, призначений для механізованого завантаження побутових відходів із контейнерів ємністю 0,12–1,1 кубометра, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.



«Луцькспецкомунтранс» хоче придбати автомобіль на дизельному пальному, об’ємом бункера не менше 15 метрів кубічних і масою не менше 18 тонн.



Автомобіль мають поставити підприємству до 31 грудня. Гарантійний термін на транспортний засіб становитиме не менше одного місяця.



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