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У Луцьку витратять 800 тисяч на сміттєвоз

У Луцьку витратять 800 тисяч на сміттєвоз
Сміттєвоз Renault із заднім завантаженням або його еквівалент за 800 тисяч гривень куплять для прибирання Луцька.

Про це комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило 19 червня через систему електронних закупівель, - пише інтернет-видання Волинь24.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 липня, а аукціон має відбутися 6 липня.

Йдеться про сміттєвоз, що був у використанні, виготовлений не раніше 2004 року, призначений для механізованого завантаження побутових відходів із контейнерів ємністю 0,12–1,1 кубометра, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.

«Луцькспецкомунтранс» хоче придбати автомобіль на дизельному пальному, об’ємом бункера не менше 15 метрів кубічних і масою не менше 18 тонн.

Автомобіль мають поставити підприємству до 31 грудня. Гарантійний термін на транспортний засіб становитиме не менше одного місяця.

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Теги: сміттєвоз, Луцьк
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