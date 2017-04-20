Митник з «Устилуга» заробив штраф
Сьогодні, 05:09
Володимир-Волинський міський суд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув працівника митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Митник, всупереч вимогам закону, несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.
Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Митник, всупереч вимогам закону, несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.
Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень.
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