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Митник з «Устилуга» заробив штраф

Митник з «Устилуга» заробив штраф
Володимир-Волинський міський суд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув працівника митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Митник, всупереч вимогам закону, несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень.

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Теги: прокуратура, суд, Волинь
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