Митник з «Устилуга» заробив штраф





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.



Митник, всупереч вимогам закону, несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.



Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський міський суд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув працівника митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Митник, всупереч вимогам закону, несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень.

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