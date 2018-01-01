Оголосили тендери на реконструкцію 17 амбулаторій на Волині
Сьогодні, 03:41
На Волині в рамках реалізації проекту Світового банку планують реконструювати приміщення під амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Будівельні роботи відбудуться у рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», - повідомила Мая Голуб.
Консультант з інженерних робіт субпроекту Світового банку Олександр Осмоловський зазначив, що роботи мають бути розпочаті з вересня-жовтня 2018 року. На виконання будівельних робіт передбачено до 8 - 9 місяців.
Завершити реконструкцію 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини на Волині планують у 2019 році.
Під час передтендерної конференції у Волинській ОДА обговорювали 8 лотів на реконструкцію 17 приміщень, що стануть медичними закладами первинного рівня надання послуг області.
У передтендерній конференції взяли участь представники ТзОВ «Житлобуд-2», ПП «Константа-М», ТзОВ «Україна-Інженіринг», ПП «Промбуд-5», ПП «Вест-Вікторія».
Журналістка Мая Голуб, яка спільно з Київською школою економіки здійснює моніторинг виконання субпроекту на Волині, обмінялася контактами з присутніми представниками компаній для швидкої комунікації у разі скарг чи порушень під час проведення тендерів.
Основною метою конференції стало проведення сесії запитань-відповідей представників підприємств, які виявили бажання взяти участь у відборі щодо надання будівельних послуг. На передтендерній конфереції на запитання представників компаній відповідали консультанти Субпроекту Світового банку та радник голови ОДА Валентин Цьось.
Консультант з управління субпроектом Світового банку Марія Адамчук зазначила, що їх команда відкрита до співпраці та готова надавати вчасні та повні консультації для учасників тендеру. Уточнюючі питання можна надсилати й після проведення перетендерної конференції. Контакти команди субпроекту опубліковані на сайті управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Довідково:
Компанії, що займаються будівельними роботами, можуть подавати пропозиції для проведення таких робіт:
лот 1 – NCB-W-6.1.2/1 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня м. Ковель та Ковельського району Волинської області»,
лот 2 – NCB-W-6.1.2/2 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Ратнівського та Старовижівського районів Волинської області»,
лот 3 – NCB-W-6.1.2/3 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Камінь-Каширського та Любешівського районів Волинської області»,
лот 4 – NCB-W-6.1.2/4 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Маневицького та Рожищенського районів Волинської області»,
лот 5 – NCB-W-6.1.2/5 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Ківерцівського району Волинської області»,
Лот 6 – NCB-W-6.1.2/6 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Луцького району Волинської області»,
Лот 7 – NCB-W-6.1.2/7 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня Володимир-Волинського, Іваничівського районів та м. Нововолинськ Волинської області»,
Лот 8 – NCB-W-6.1.2/8 «Капітальний ремонт приміщення медичного закладу первинного рівня Турійського району Волинської області».
Після обрання переможця тендеру й підписання договору переможець зможе розпочати роботи.
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Будівельні роботи відбудуться у рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», - повідомила Мая Голуб.
Консультант з інженерних робіт субпроекту Світового банку Олександр Осмоловський зазначив, що роботи мають бути розпочаті з вересня-жовтня 2018 року. На виконання будівельних робіт передбачено до 8 - 9 місяців.
Завершити реконструкцію 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини на Волині планують у 2019 році.
Під час передтендерної конференції у Волинській ОДА обговорювали 8 лотів на реконструкцію 17 приміщень, що стануть медичними закладами первинного рівня надання послуг області.
У передтендерній конференції взяли участь представники ТзОВ «Житлобуд-2», ПП «Константа-М», ТзОВ «Україна-Інженіринг», ПП «Промбуд-5», ПП «Вест-Вікторія».
Журналістка Мая Голуб, яка спільно з Київською школою економіки здійснює моніторинг виконання субпроекту на Волині, обмінялася контактами з присутніми представниками компаній для швидкої комунікації у разі скарг чи порушень під час проведення тендерів.
Основною метою конференції стало проведення сесії запитань-відповідей представників підприємств, які виявили бажання взяти участь у відборі щодо надання будівельних послуг. На передтендерній конфереції на запитання представників компаній відповідали консультанти Субпроекту Світового банку та радник голови ОДА Валентин Цьось.
Консультант з управління субпроектом Світового банку Марія Адамчук зазначила, що їх команда відкрита до співпраці та готова надавати вчасні та повні консультації для учасників тендеру. Уточнюючі питання можна надсилати й після проведення перетендерної конференції. Контакти команди субпроекту опубліковані на сайті управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Довідково:
Компанії, що займаються будівельними роботами, можуть подавати пропозиції для проведення таких робіт:
лот 1 – NCB-W-6.1.2/1 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня м. Ковель та Ковельського району Волинської області»,
лот 2 – NCB-W-6.1.2/2 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Ратнівського та Старовижівського районів Волинської області»,
лот 3 – NCB-W-6.1.2/3 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Камінь-Каширського та Любешівського районів Волинської області»,
лот 4 – NCB-W-6.1.2/4 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Маневицького та Рожищенського районів Волинської області»,
лот 5 – NCB-W-6.1.2/5 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Ківерцівського району Волинської області»,
Лот 6 – NCB-W-6.1.2/6 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Луцького району Волинської області»,
Лот 7 – NCB-W-6.1.2/7 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня Володимир-Волинського, Іваничівського районів та м. Нововолинськ Волинської області»,
Лот 8 – NCB-W-6.1.2/8 «Капітальний ремонт приміщення медичного закладу первинного рівня Турійського району Волинської області».
Після обрання переможця тендеру й підписання договору переможець зможе розпочати роботи.
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