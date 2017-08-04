У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив





Про це повідомили



Нагадаємо, у Луцьку, на бульварі Дружби Народів, з вікна 6 поверху випав чоловік.



Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 червня о 12:33 у Львові під час проведення робіт з утеплення фасаду будинку на вул. Кошиця, 1 впав з риштування (приблизно з висоти 7-го поверху) чоловік, орієнтовно 1973 року народження, місце проживання чоловіка зараз встановлюється.



Постраждалого з важкою травмою грудної клітки, пневмотораксом, численними переломами ребер доставили в реанімаційне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.



Стан постраждалого вкрай важкий.



Обставини події встановлюються.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові, на вулиці Кошиця, чоловік, який займався утепленням будинку на 7 поверсі, впав з риштування.Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.Нагадаємо, у Луцьку, на бульварі Дружби Народів, зЯк повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 червня о 12:33 у Львові під час проведення робіт з утеплення фасаду будинку на вул. Кошиця, 1 впав з риштування (приблизно з висоти 7-го поверху) чоловік, орієнтовно 1973 року народження, місце проживання чоловіка зараз встановлюється.Постраждалого з важкою травмою грудної клітки, пневмотораксом, численними переломами ребер доставили в реанімаційне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.Стан постраждалого вкрай важкий.Обставини події встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію