У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив
Сьогодні, 08:54
У Львові, на вулиці Кошиця, чоловік, який займався утепленням будинку на 7 поверсі, впав з риштування.
Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.
Нагадаємо, у Луцьку, на бульварі Дружби Народів, з вікна 6 поверху випав чоловік.
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 червня о 12:33 у Львові під час проведення робіт з утеплення фасаду будинку на вул. Кошиця, 1 впав з риштування (приблизно з висоти 7-го поверху) чоловік, орієнтовно 1973 року народження, місце проживання чоловіка зараз встановлюється.
Постраждалого з важкою травмою грудної клітки, пневмотораксом, численними переломами ребер доставили в реанімаційне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Стан постраждалого вкрай важкий.
Обставини події встановлюються.
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Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.
Нагадаємо, у Луцьку, на бульварі Дружби Народів, з вікна 6 поверху випав чоловік.
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 червня о 12:33 у Львові під час проведення робіт з утеплення фасаду будинку на вул. Кошиця, 1 впав з риштування (приблизно з висоти 7-го поверху) чоловік, орієнтовно 1973 року народження, місце проживання чоловіка зараз встановлюється.
Постраждалого з важкою травмою грудної клітки, пневмотораксом, численними переломами ребер доставили в реанімаційне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Стан постраждалого вкрай важкий.
Обставини події встановлюються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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