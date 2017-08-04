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У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив

У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив
У Львові, на вулиці Кошиця, чоловік, який займався утепленням будинку на 7 поверсі, впав з риштування.

Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

Нагадаємо, у Луцьку, на бульварі Дружби Народів, з вікна 6 поверху випав чоловік.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 червня о 12:33 у Львові під час проведення робіт з утеплення фасаду будинку на вул. Кошиця, 1 впав з риштування (приблизно з висоти 7-го поверху) чоловік, орієнтовно 1973 року народження, місце проживання чоловіка зараз встановлюється.

Постраждалого з важкою травмою грудної клітки, пневмотораксом, численними переломами ребер доставили в реанімаційне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Стан постраждалого вкрай важкий.

Обставини події встановлюються.

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Теги: падіння, Львів, будинок, ремонт, випадок
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