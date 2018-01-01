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У Луцьку через ремонт перекриють вулицю

У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
У Луцьку перекриють частину вулиці Загородньої.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

У розпорядженні секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта йдеться, що ремонтні роботи відбуватимуться на вулиці Загородній, 3а.

Час проведення ремонту - з 08:00 25 червня та до закінчення робіт.

Рух перекриють на ділянці від заїзду до котельні на вул. Загородній, 3а до перехрестя з проспектом Відродження.

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Теги: Луцьк, Загородня, перекриття, ремонт
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