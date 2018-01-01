«Асфальт - шикарний»: волинянин про ремонт дороги у селі під Луцьком. ВІДЕО

Волинянин опублікував відео, у якому розкритикував неналежний стан покриття у селі Зміїнець Луцького району.Відео на своїй сторінці у Facebook виклавВолинянин зауважує, що у селі поклали асфальт, але не закінчили роботу. Для прикладу він ногою розворушує покриття, щоб показати його міцність.«Положили в нас асфальт. Шикарно лежить. Розлазиться. На хр*на така робота - не знаю», - коментує чоловік на відео.Допис прокоментувала голова Княгининівської ОТГ«Роботи тільки почали робити, а Ви вже шукаєте недоліки. В Княгининку вже зробили під'їзний шлях. Йдіть попробуйте там ногою поковиряти», – зазначила очільник громади.