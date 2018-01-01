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«Асфальт - шикарний»: волинянин про ремонт дороги у селі під Луцьком. ВІДЕО

«Асфальт - шикарний»: волинянин про ремонт дороги у селі під Луцьком. ВІДЕО
Волинянин опублікував відео, у якому розкритикував неналежний стан покриття у селі Зміїнець Луцького району.

Відео на своїй сторінці у Facebook виклав Андрій Зінчук.

Волинянин зауважує, що у селі поклали асфальт, але не закінчили роботу. Для прикладу він ногою розворушує покриття, щоб показати його міцність.

«Положили в нас асфальт. Шикарно лежить. Розлазиться. На хр*на така робота - не знаю», - коментує чоловік на відео.

Допис прокоментувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

«Роботи тільки почали робити, а Ви вже шукаєте недоліки. В Княгининку вже зробили під'їзний шлях. Йдіть попробуйте там ногою поковиряти», – зазначила очільник громади.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: ремонт, дорога, Зміїнець, Волинь. асфальт
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Коментарі 1
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такі роботи, пані Голово, повинні проводитись негайно і безперервно у звязку з вязкістю матеріалу. Тому асфальт перед укладенням нагрівають. Ваш коментар є непрофемійним та хамським по відношенні до автора допису
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