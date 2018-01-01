У Горохові неповнолітній хлопець вкрав велосипед та ноутбук
Сьогодні, 09:58
У Горохові 17-річний хлопець обікрав двох місцевих жителів.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські Горохівського відділу поліції викрили 17-річного мешканця райцентру в крадіжці велосипеда та ноутбука. За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження.
Правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник, перебуваючи в будинку 51-річного жителя міста Горохів, викрав ноутбук вартістю 6 тис. грн. Згодом порушник викрав спортивний велосипед, що належить 29-річній місцевій мешканці, завдавши збитків на власниці на суму 3 тис. грн.
Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські Горохівського відділу поліції викрили 17-річного мешканця райцентру в крадіжці велосипеда та ноутбука. За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження.
Правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник, перебуваючи в будинку 51-річного жителя міста Горохів, викрав ноутбук вартістю 6 тис. грн. Згодом порушник викрав спортивний велосипед, що належить 29-річній місцевій мешканці, завдавши збитків на власниці на суму 3 тис. грн.
Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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