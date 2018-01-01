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У Горохові неповнолітній хлопець вкрав велосипед та ноутбук

У Горохові неповнолітній хлопець вкрав велосипед та ноутбук
У Горохові 17-річний хлопець обікрав двох місцевих жителів.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Поліцейські Горохівського відділу поліції викрили 17-річного мешканця райцентру в крадіжці велосипеда та ноутбука. За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник, перебуваючи в будинку 51-річного жителя міста Горохів, викрав ноутбук вартістю 6 тис. грн. Згодом порушник викрав спортивний велосипед, що належить 29-річній місцевій мешканці, завдавши збитків на власниці на суму 3 тис. грн.

Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, Горохів, злочин, злочинець
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