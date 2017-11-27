Волинська спортсменка здобула перемогу у Греції





Успішно була участь у турнірі волинянки Ірини Климець, - пише



Уродженка Маневицького району виборола перше місце, метнувши у кращій своїй спробі на позначку 70,64 м. Друге місце дісталося росіянці Софії Палкіній (67,97), а третє посіла представниця Туреччини Зеліха Узунбілек (64,65).



Прикро, що зовсім трішки не дотягнула до п’єдесталу друга українка Ірина Новожилова – 4 місце (63,88).



Як розповіла в коментарі Ірина Климець, металось їй дуже важко. Насамперед далися взнаки спека +33 та виснажлива дорога (виїхали з олімпійської бази в Конча-Заспі о 8:00 ранку, а приїхали в готель лише 23:45 – летіли через Стамбул із пересадкою у 7 годин).



"Я зробила тільки дві вдалі спроби, в яких не черкала сектор, бо всі інші чотири - молот торкав сітку. Не можу сказати, що задоволена технікою метання на цих змагання та показаним результатом. Задоволена лише перемогою", - зазначила волинська легкоатлетка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У грецькому місті Нікіті відбулися міжнародні змагання з метання молота.Успішно була участь у турнірі волинянки, - пише ВолиньСпорт Уродженка Маневицького району виборола перше місце, метнувши у кращій своїй спробі на позначку 70,64 м. Друге місце дісталося росіянці(67,97), а третє посіла представниця Туреччини(64,65).Прикро, що зовсім трішки не дотягнула до п’єдесталу друга українка– 4 місце (63,88).Як розповіла в коментарі Ірина Климець, металось їй дуже важко. Насамперед далися взнаки спека +33 та виснажлива дорога (виїхали з олімпійської бази в Конча-Заспі о 8:00 ранку, а приїхали в готель лише 23:45 – летіли через Стамбул із пересадкою у 7 годин)."Я зробила тільки дві вдалі спроби, в яких не черкала сектор, бо всі інші чотири - молот торкав сітку. Не можу сказати, що задоволена технікою метання на цих змагання та показаним результатом. Задоволена лише перемогою", - зазначила волинська легкоатлетка.

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