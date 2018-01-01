Показали, як «купають» луцькі тролейбуси у Кременчуку. ВІДЕО





Нагадаємо, що



Нові тролейбуси розфарбовані в насичений рожевий колір, який обрав градоначальник Кременчука. За словами посадовця, віддали перевагу саме такому забарвленню, бо колір близький до гранатового – кольору перемоги. Окрім того, у місті хотіли отримати яскравий та по-своєму унікальний транспорт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі опублікували відео, як у місті Кременчук ретельно миють і доглядають за тролейбусами, які нещодавно були привезені з Луцька.Нагадаємо, що Луцький завод «Богдан Моторс» виграв тендер на поставку 40-ка тролейбусів для автопарку міста Кременчук Полтавської області.Нові тролейбуси розфарбовані в насичений рожевий колір, який обрав градоначальник Кременчука. За словами посадовця, віддали перевагу саме такому забарвленню, бо колір близький до гранатового – кольору перемоги. Окрім того, у місті хотіли отримати яскравий та по-своєму унікальний транспорт.

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