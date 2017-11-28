Мешканці луцької багатоповерхівки поскаржились на забудовника

Лучани нарікали на невиконання робіт «Луцьктехнобуд» щодо благоустрою території на вулиці Стара Дорога, 20.Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, будівництва, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїзауважив, що депутати втретє розглядають проблему.«Там є проблеми з благоустроєм. Було виїзне засідання комісії і кожен зміг переконатися, наскільки обставини відповідають дійсності. Було задекларовано, що ведуться перемовини між мешканцями будинку і забудовником», - сказав Козюра. Відтак, депутати запросили до слова мешканців будинку.Член ініціативної групи ОСББ «Щаслива дорога»розповів, що питання з благоустрою вже майже вирішили.«По освітленню, водовідведенню, дитячому майданчику, зеленій зоні ми погодиливсе з забудовником і питань не виникає. Можливо, щось не дороблено, але роботи завершать найближчим часом», - додав він.Однак лучани просять зробити дорогу на прибудинковій території за міський кошт. Депутатдодав, що виноситиме це питання на розгляд сесії.«Це не конструктивно, усі так будуть подавати. То давайте з одних доріг гроші знімати і на інші давати гроші», - заявив Козюра.