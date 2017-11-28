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Мешканці луцької багатоповерхівки поскаржились на забудовника

Мешканці луцької багатоповерхівки поскаржились на забудовника
Лучани нарікали на невиконання робіт «Луцьктехнобуд» щодо благоустрою території на вулиці Стара Дорога, 20.

Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, будівництва, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.

Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що депутати втретє розглядають проблему.

«Там є проблеми з благоустроєм. Було виїзне засідання комісії і кожен зміг переконатися, наскільки обставини відповідають дійсності. Було задекларовано, що ведуться перемовини між мешканцями будинку і забудовником», - сказав Козюра. Відтак, депутати запросили до слова мешканців будинку.

Член ініціативної групи ОСББ «Щаслива дорога» Вадим Панькевич розповів, що питання з благоустрою вже майже вирішили.

«По освітленню, водовідведенню, дитячому майданчику, зеленій зоні ми погодиливсе з забудовником і питань не виникає. Можливо, щось не дороблено, але роботи завершать найближчим часом», - додав він.

Однак лучани просять зробити дорогу на прибудинковій території за міський кошт. Депутат Микола Яручик додав, що виноситиме це питання на розгляд сесії.

«Це не конструктивно, усі так будуть подавати. То давайте з одних доріг гроші знімати і на інші давати гроші», - заявив Козюра.

Зображення - ілюстративне.

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Теги: «Луцьктехнобуд», забудовник, Андрій Козюра, Луцьк
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