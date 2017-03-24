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У Луцьку перероблюють нещодавно відремонтований двір

У Луцьку перероблюють нещодавно відремонтований двір
У Луцьку підрядник перероблює нещодавно відремонтовану прибудинкову територію на вулиці Кравчука, 12.

Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, будівництва, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що 19-20 тривали роботи, однак їх якісь поки не перевіряли.

«Там ще роботи не завершили. Підрядник сам перероблює ремонт безкоштовно», - зауважив він.

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Теги: ремонт, двір, Луцьк, Кравчука
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