У Луцьку перероблюють нещодавно відремонтований двір
Сьогодні, 10:39
У Луцьку підрядник перероблює нещодавно відремонтовану прибудинкову територію на вулиці Кравчука, 12.
Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, будівництва, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що 19-20 тривали роботи, однак їх якісь поки не перевіряли.
«Там ще роботи не завершили. Підрядник сам перероблює ремонт безкоштовно», - зауважив він.
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Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, будівництва, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що 19-20 тривали роботи, однак їх якісь поки не перевіряли.
«Там ще роботи не завершили. Підрядник сам перероблює ремонт безкоштовно», - зауважив він.
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