У Луцьку перероблюють нещодавно відремонтований двір

У Луцьку підрядник перероблює нещодавно відремонтовану прибудинкову територію на вулиці Кравчука, 12.Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, архітектури та благоустрою, будівництва, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Директор департаменту ЖКГрозповів, що 19-20 тривали роботи, однак їх якісь поки не перевіряли.«Там ще роботи не завершили. Підрядник сам перероблює ремонт безкоштовно», - зауважив він.