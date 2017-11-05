Під Києвом вибухнула автозаправка. ВІДЕО

На трасі Київ-Чоп у ніч на 21 червня вибухнула заправка "БРСМ".Як повідомили на сторінці Facebook Національної поліції Київської області, надзвичайна подія сталася на 29 кілометрі траси, - пише Обозреватель.У результаті вибуху ніхто не постраждав.Причиною інциденту стало те, що клієнт заправки почав їхати, забувши висмикнути "пістолет" із паливного бака. Відповідне відео опублікували на каналі dtp.kiev.ua в YouTube."В результаті цього була зірвана колонка. Вона впала і почався витік газу, потім загорілося обладнання", - повідомили очевидці.Пожежу вдалося загасити за 11 хвилин. Повідомляється також, що винуватець зник з місця злочину.