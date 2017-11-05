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Під Києвом вибухнула автозаправка. ВІДЕО

Під Києвом вибухнула автозаправка. ВІДЕО
На трасі Київ-Чоп у ніч на 21 червня вибухнула заправка "БРСМ".

Як повідомили на сторінці Facebook Національної поліції Київської області, надзвичайна подія сталася на 29 кілометрі траси, - пише Обозреватель.

У результаті вибуху ніхто не постраждав.

Причиною інциденту стало те, що клієнт заправки почав їхати, забувши висмикнути "пістолет" із паливного бака. Відповідне відео опублікували на каналі dtp.kiev.ua в YouTube.

"В результаті цього була зірвана колонка. Вона впала і почався витік газу, потім загорілося обладнання", - повідомили очевидці.

Пожежу вдалося загасити за 11 хвилин. Повідомляється також, що винуватець зник з місця злочину.


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Теги: вибух, заправка, Київ
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