Під Києвом вибухнула автозаправка. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
На трасі Київ-Чоп у ніч на 21 червня вибухнула заправка "БРСМ".
Як повідомили на сторінці Facebook Національної поліції Київської області, надзвичайна подія сталася на 29 кілометрі траси, - пише Обозреватель.
У результаті вибуху ніхто не постраждав.
Причиною інциденту стало те, що клієнт заправки почав їхати, забувши висмикнути "пістолет" із паливного бака. Відповідне відео опублікували на каналі dtp.kiev.ua в YouTube.
"В результаті цього була зірвана колонка. Вона впала і почався витік газу, потім загорілося обладнання", - повідомили очевидці.
Пожежу вдалося загасити за 11 хвилин. Повідомляється також, що винуватець зник з місця злочину.
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Як повідомили на сторінці Facebook Національної поліції Київської області, надзвичайна подія сталася на 29 кілометрі траси, - пише Обозреватель.
У результаті вибуху ніхто не постраждав.
Причиною інциденту стало те, що клієнт заправки почав їхати, забувши висмикнути "пістолет" із паливного бака. Відповідне відео опублікували на каналі dtp.kiev.ua в YouTube.
"В результаті цього була зірвана колонка. Вона впала і почався витік газу, потім загорілося обладнання", - повідомили очевидці.
Пожежу вдалося загасити за 11 хвилин. Повідомляється також, що винуватець зник з місця злочину.
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