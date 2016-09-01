На Волині знайшли макові поля. ФОТО





Про це повідомили у



Зазначають, що незаконні посіви виявили у середу, 20 червня.



Поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії в ході операції «Мак-2018» виявили та вилучили на присадибній ділянці 49-річної мешканки одного із сіл району 1650 стебел маку снотворного.



Окрім того, співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничними офіцерами Ратнівського відділу поліції під час проведення заходів у рамках операції «Мак-2018» на території Прохідської сільської ради на одній із присадибних ділянок виявили 460 кущів снотворного маку.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України.



Усе виявлене поліцейські вилучили та направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Волинській області для проведення дослідження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському та Ратнівському районах виявили незаконні посіви снотворного маку.Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.Зазначають, що незаконні посіви виявили у середу, 20 червня.Поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії в ході операції «Мак-2018» виявили та вилучили на присадибній ділянці 49-річної мешканки одного із сіл району 1650 стебел маку снотворного.Окрім того, співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничними офіцерами Ратнівського відділу поліції під час проведення заходів у рамках операції «Мак-2018» на території Прохідської сільської ради на одній із присадибних ділянок виявили 460 кущів снотворного маку.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України.Усе виявлене поліцейські вилучили та направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Волинській області для проведення дослідження.

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