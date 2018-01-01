Поранені та зі зброєю: у Луцьку побилися двоє чоловіків. ВІДЕО +18
Сьогодні, 11:02
У Луцьку патрульні надали допомогу двом пораненим чоловікам. Поруч з ними знайшли вогнепальну зброю.
Інцидент трапився близько 1 ночі середи, 20 червня, - повідомили на YouTube-каналі патрульних Волинської області.
Поблизу будинку №63, що по вулиці Львівській, перебувало 2 чоловіків з тілесними ушкодженнями: в одного були численні поранення обличчя, у другого – нога й плече.
Поруч виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю, та кілька гільз неподалік.
Чоловікам одразу ж надали домедичну допомогу та викликали швидку.
Одного з чоловіків госпіталізували, інший відправився у відділ поліції для надання пояснень слідчому.
Всі деталі інциденту встановить слідство.
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Інцидент трапився близько 1 ночі середи, 20 червня, - повідомили на YouTube-каналі патрульних Волинської області.
Поблизу будинку №63, що по вулиці Львівській, перебувало 2 чоловіків з тілесними ушкодженнями: в одного були численні поранення обличчя, у другого – нога й плече.
Поруч виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю, та кілька гільз неподалік.
Чоловікам одразу ж надали домедичну допомогу та викликали швидку.
Одного з чоловіків госпіталізували, інший відправився у відділ поліції для надання пояснень слідчому.
Всі деталі інциденту встановить слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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