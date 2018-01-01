Поранені та зі зброєю: у Луцьку побилися двоє чоловіків. ВІДЕО +18

У Луцьку патрульні надали допомогу двом пораненим чоловікам. Поруч з ними знайшли вогнепальну зброю.Інцидент трапився близько 1 ночі середи, 20 червня, - повідомили на YouTube-каналі патрульних Волинської області.Поблизу будинку №63, що по вулиці Львівській, перебувало 2 чоловіків з тілесними ушкодженнями: в одного були численні поранення обличчя, у другого – нога й плече.Поруч виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю, та кілька гільз неподалік.Чоловікам одразу ж надали домедичну допомогу та викликали швидку.Одного з чоловіків госпіталізували, інший відправився у відділ поліції для надання пояснень слідчому.Всі деталі інциденту встановить слідство.