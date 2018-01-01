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Істотне похолодання наближається: синоптики розповіли про погоду

Істотне похолодання наближається: синоптики розповіли про погоду
Україну з 22 червня перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.

"А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря. Завтра повсюди +28 +34 градуси.", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо та сонячно.

А 22 червня дощі "обвалять" температуру повітря на Заході до +18 +23 градусів. А в суботу таке суттєве похолодання охопить більшість областей, окрім Сходу України.


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Теги: погода, синоптики, прогноз, похолодання
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