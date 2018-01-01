Істотне похолодання наближається: синоптики розповіли про погоду





Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у



"А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря. Завтра повсюди +28 +34 градуси.", - йдеться у повідомлені.



Зазначається, що дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо та сонячно.



А 22 червня дощі "обвалять" температуру повітря на Заході до +18 +23 градусів. А в суботу таке суттєве похолодання охопить більшість областей, окрім Сходу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україну з 22 червня перетинатиме холодний атмосферний фронт.Про це повідомляє синоптикна своїй сторінці у facebook "А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря. Завтра повсюди +28 +34 градуси.", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо та сонячно.А 22 червня дощі "обвалять" температуру повітря на Заході до +18 +23 градусів. А в суботу таке суттєве похолодання охопить більшість областей, окрім Сходу України.

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