вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО

Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО
Екс-начальник управління юстиції у Волинській області Валентин Кухарик, якого звільнили 26 лютого цього року, подав позов до суду про поновлення на посаді.

Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання у Волинському окружному адміністративному суді.

За словами адвоката Наталії Андріяш, наказ про звільнення Валентина Кухарика порушує низку законів, конституційне право на працю.

«У наказі йдеться про те, що Валентина Кухарика звільнили за власним бажанням із припиненням державної служби. У цьому випадку мають місце такі передумови, як заява та досягнення взаємної домовленості сторін. Ми заперечуємо заяву на звільнення та волевиявлення сторін щодо погодження дати звільнення», - зауважила адвокат.

Відтак, адвокат Валентина Кухарика каже, що той не писав заяву на звільнення і не мав такого бажання.

«Кухарик нібито подав заяву секретарю Міністерства юстиції, але тоді навіть не було секретаря, була особа, яка виконувала його обов’язки. Там навіть посада неправильно вказана, тому Кухарик не міг написати цю заяву», - наголосила Андріяш.

«26 лютого з незрозумілих мені причин, без мого волевиявлення мене звільнили з посади. Я жодної заяви не писав, бажання звільнятися не мав. Я понад 18 років працюю у цій галузі і знаю, як пишуться заяви на звільнення і які там мають бути реквізити», - заявив Валентин Кухарик.

Суддя Юрій Сорока запитав, яким чином заява на звільнення Кухарика опинилася у Міністерстві юстиції.

«Це вже треба питати у відповідача. У 2018 році я її не писав, у 2017 теж. Була заява у 2016 році у зв’язку зі змінами в законодавстві», - відповів екс-начальник управління юстиції у Волинській області.

Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО
Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО
Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Кухарик, суд, Луцьк, Волинь, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рачкова і Кицю хочуть виключити з виконкому Луцькради
Сьогодні, 11:51
У Києві прощаються з Іваном Драчем
Сьогодні, 11:50
Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Істотне похолодання наближається: синоптики розповіли про погоду
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні з жителями загасили пожежу
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса
05 червень, 09:40
Митник з «Устилуга» заробив штраф Митник з «Устилуга» заробив штраф
Сьогодні, 05:09
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+ «Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
19 червень, 16:40
На Волині росіянину дали 8 років тюрми за смертельне побиття чоловіка На Волині росіянину дали 8 років тюрми за смертельне побиття чоловіка
19 червень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рачкова і Кицю хочуть виключити з виконкому Луцькради
Сьогодні, 11:51
 0
У Києві прощаються з Іваном Драчем
Сьогодні, 11:50
 0
Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Істотне похолодання наближається: синоптики розповіли про погоду
Сьогодні, 11:10
 0
У Ковелі патрульні з жителями загасили пожежу
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8