Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО

Екс-начальник управління юстиції у Волинській області, якого звільнили 26 лютого цього року, подав позов до суду про поновлення на посаді.Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання у Волинському окружному адміністративному суді.За словами адвоката, наказ про звільнення Валентина Кухарика порушує низку законів, конституційне право на працю.«У наказі йдеться про те, що Валентина Кухарика звільнили за власним бажанням із припиненням державної служби. У цьому випадку мають місце такі передумови, як заява та досягнення взаємної домовленості сторін. Ми заперечуємо заяву на звільнення та волевиявлення сторін щодо погодження дати звільнення», - зауважила адвокат.Відтак, адвокат Валентина Кухарика каже, що той не писав заяву на звільнення і не мав такого бажання.«Кухарик нібито подав заяву секретарю Міністерства юстиції, але тоді навіть не було секретаря, була особа, яка виконувала його обов’язки. Там навіть посада неправильно вказана, тому Кухарик не міг написати цю заяву», - наголосила Андріяш.«26 лютого з незрозумілих мені причин, без мого волевиявлення мене звільнили з посади. Я жодної заяви не писав, бажання звільнятися не мав. Я понад 18 років працюю у цій галузі і знаю, як пишуться заяви на звільнення і які там мають бути реквізити», - заявив Валентин Кухарик.Суддязапитав, яким чином заява на звільнення Кухарика опинилася у Міністерстві юстиції.«Це вже треба питати у відповідача. У 2018 році я її не писав, у 2017 теж. Була заява у 2016 році у зв’язку зі змінами в законодавстві», - відповів екс-начальник управління юстиції у Волинській області.