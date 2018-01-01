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Рачкова і Кицю хочуть виключити з виконкому Луцькради

Рачкова і Кицю хочуть виключити з виконкому Луцькради
Олександра Рачкова і Андрія Кицю мають намір виключити зі складу виконавчого комітету Луцької міської ради.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost із власних джерел.

За попередньою інформацією, автор відповідного проекту рішення – секретар Луцькради Григорій Пустовіт. Його мають винести на розгляд найближчого сесійного засідання.

Нагадаємо, Андрій Киця був заступником Луцького міського голови Миколи Романюка. Через деякий час після смерті мера він написав заяву на звільнення, але залишився у виконкомі.

Олександр Рачков же став заступником Луцького міського голови вже при так званій тимчасовій владі. 25 квітня цього року правоохоронці обшукали кабінет Рачкова, потім слідчі дії продовжили на стоянці біля мерії. Згодом Олександру Рачкову стало зле і його забрали до лікарні, де він наступного дня і написав заяву на звільнення. Майже через місяць, 30 травня, на сесії прийняли рішення звільнити Рачкова, але він поки залишається членом виконавчого комітету.

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Теги: Олександр Рачков, Андрій Киця, виконком, Луцькрада
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