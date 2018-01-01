Сексуальна залежність у 13: у Луцьку колишній гей розповів свою історію життя. ФОТО

Голлівудський актору Луцьку розповів про сексуальне насильство над ним, коли він був дитиною, та як він зміг вибратися завдяки вірі.Зустріч із ним відбулася 21 червня.На початку заходу модераторпригадав, що нещодавня хода у Києві показала 2 крайні позиції підтримки чи навпаки – несприйняття. Тож ціль заходу – показати третю, християнську позицію.«Наш захід не носитиме релігійної позиції, але ми обговоримо це питання із точки зору християнства», - зауважив пастор. Адже християни розглядають гомосексуалізм не як вроджену проблему«Ми будемо доводити, що проблема не вроджена, а вона набувається», - додав Шараєвський. Він нагадав про рівні гомосексуалізму. Мовляв, є разовий гомосексуалізм – коли людина вступає в такі стосунки раз чи кілька разів, а потім повертається до звичайного життя. Наступний рівень гомосексуалізм без зміни орієнтації чи тоді коли знаходиться у пошуку своєї ідентичності. Часто це трапляється внаслідок пережитого в дитинстві насильства.Третій рівень – гомосексуалізм як спосіб життя, коли людина свідомо відносить себе го гомосексуалістів і веде відповідний спосіб життя, однак це відбувається непублічно.Останній рівень гомосексуальні активісти –люди, які активно пропагують цю ідею. І саме на цьому рівні найчастіше відбуваються суперечки в Україні.«Ми хочемо показати позицію, яка посередні», - мовив пастор. Мовляв, йдеться про любов та те, що від будь-якої гріховної залежності можна позбавитися. Адже раніше, наприклад, наркоманію розглядали як невиліковну хворобу, однак коли її почали розглядати як залежність, з нею вдалося ефективніше боротися. Тому нині сотні тисяч людей змогли її побороти.Опісля він запросив до слова гостей. Уінн Томпсон вже вдруге в Україні, а сьогодні до Луцька він прибув із Києва. Протягом роботи там його вразила велика кількість людей із внутрішніми проблемами, які соромилися про них говорити. Під час зустрічей розглядали проблему сексуального насильства та потягу до своєї статі.За словами чоловіка, сьогодні він лишився живим завдяки тому, що його підтримує Бог.«Я народився в дуже хорошій люблячій сім’ї, мої батьки турбувалися про мене. Тато був інтровертом і між нами була дистанція, але він справді любив мене. Коли мені було 6 років, група хлопців-підлітків згвалтували мене на вулиці і про те ніхто не дізнався, бо я не міг ні пояснити, ні сказати про це. Все, що я сказав батькам, що ці діти вкрали мої іграшки… Вони вкрали мою дитячу невинність, маскулінність, дитячу чистоту. Та я не міг збагнути цього», - мовив чоловік.В 11 років його домагалася 25-річна жінка, яка «готувала» його до інтиму.«Я не розумів, що відбувалося, мені було 11. Я не розумів, що відбувається, поки вона не зробила крок, і тоді був секс. Я дуже заплутався, бо я виріс у християнському домі, але, звичайно, ніхто про це не говорив, бо ніхто й не думав, що до дитини може бути виявлене таке насильство», - додав Томпсон. Коли батьки дізналися, то мама плакала, але батько як християн сказав, що має стати на коліна та просити пробачення. Через це хлопчик подумав, що це його вина.«Але це була моя перспектива, як я бачив ситуацію, і це сталося тому, що не було чіткого спілкування між батьком і мною. Все, що вони хотіли робити – це помилитися. Пізніше я зрозумів, що батько був розбитий і не знав, що сказати», - розповів чоловік. Тоді ж йому, маленькому хлопчику, треба було чути слова підтримки, аби батько його обійняв, та сказав, що любить.Через якийсь час Томпсон повертався через парк додому і захотів у туалет. Тому він зайшов до паркової вбиральні, у якій його зустрів чоловік.«З якихось причин я дозволив йому зробити те, що хотів. Раптово я отримав увагу від чоловіка. Чомусь і той момент мені було так вадливо. Причина була не в тому, що був секс, а у тому, що була увага і дотик. Я не розумів цього, але я не отримував цього від мого тата. Якщо тато хороший, він бере дітей на руки, лоскоче, бореться з ними. У мене такого не було», розповів Томпсон. Тому він переконаний, батьки мають забезпечувати емоційні потреби дітей, як безпека чи обійми.Після того, як його домагалися у парку, Томсон став сексуальнозалежним у свої 13 років, Він повертався в парк, шукав і став ніби каннібалом, який хотів «їсти» інших людей. Нині він розуміє, що не знав, що робить, бо не було кому вислухати та поговорити про цю проблему. Це був початок 50-их. Тож коли він приїжджає сюди, то відчуває щось подібне – люди мовчать про свої проблеми, їх нема кому вислухати.У Томпсона був друг, який мав студію звукозапису. Тоді він захотів стати зіркою, аби люди його приймали. Чоловік поїхав у Голлівуд, де почалися наркотики, алкоголь, і дуже багато інтиму.«Ця вся історія продовжується, є дуже багато деталей. Зараз пишу книгу про те, що я навчався протягом свого життя… Але через усе це пекло я пройшов не дарма, я вірю, що у Бога є інша ціль, для того, щоб щось змінити. Я хочу щоб ця книга була чистою надією», - додав чоловік.У 13, 16 і 19 його ув’язнювали через наркотики і сексуальну активність. Тож одного разу він прохав Бога, аби його врятував. У батьків чоловіка виникла розумна ідея – познайомити його із дівчиною з церкви, аби все змінилося.«Цього не відбулося. Але коли я вийшов з в’язниці, я закохався в неї і попросив одружитися зі мною. Все йшло добре, але насправді я не розбірався із болем, який походив із дитинства через насильство, домагання та віддаленість від батька. Я образився на Бога, бо він не робив того, чого я просив, принаймні не так швидко, як мені хотілося», - додав Томпсон. Тож зрештою весілля не відбулося, а чоловік повернувся до старого способу життя – рухався від одного коханця до іншого. Це відбувалося тому, що у нього не було цінностей та поваги до себе.Кілька років по тому, у 1980-их, він став ведучим ранкового шоу на телебаченні, а коханець пішов від нього. Одного дня в ранці він поглянув у дзеркало , то побачив старіючого чоловіка, у якого з’являються зморшки, та порожнечу.«Я був самотній. Тоді я сказав Богу, що втомився від того, що втомився, і готовий зробити все, щоб зцілитися», - розповів чоловік. Тому в неділю він пішов до церкви, де зміг відчути безпеку. Крок за кроком його життя почало змінюватися. Це був дуже тривалий процес, але Томпсон певний, що якщо людина дозволить Богу увійти в її життя, диво зцілення від залежності відбудеться.«Я хочу, щоб ви знали, що перед вами є чудо. Чому я так кажу – бо я більше не гомосексуаліст, мене не ваблять чоловіки, я більше не є сексуально залежний, не вживаю наркотиків і алкоголь», наголосив чоловік. Мовляв, Бог, відкрив йому очі.Завершити свою історію він вирішив розповіддю про дівчину, з якою мав колись одружитися. Її звали Джулія, і на той час її чоловік вже помер. Томпсон написав їй, аби попрохати пробачення. Він зрозумів, що протягом всього життя боявся брати на себе відповідальність і завжди звинувачував когось іншого. Нині він із Джулі одружений.А ще він розповів, що коли завершить свою книгу, дуже хотів би, аби її переклали на українську. «Моє серце – тут», - підсумував чоловік.