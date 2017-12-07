У Premier City – додаткові знижки*
Сьогодні, 17:18
Кінотеатр Premier City, що знаходиться у ТРЦ ПортCity, спільно з ПриватБанком з 21 по 27 червня пропонують відвідувачам кінотеатру додаткові переваги у вигляді купонів на знижку.
Один купон дає право придбати із знижкою 2 квитки на будь-який сеанс фільмів: "Світ юрського періоду 2" та "Красуня на всю голову" за ціною 35 гривень кожен, а також отримати знижку 40% на попкорн власного приготування у Premier City.
Вартість 1 купона становить 15 грн. Щоб отримати знижку, потрібно надати його касиру при покупці квитка у касі та продавцю при покупці попкорну у буфеті кінотеатру.
Одним купоном може скористатися 2 людини. Якщо компанія більша, купуйте купони з розрахунку 1 купон на 2 особи. Знижка за купоном не додається до інших знижок.
Щоб отримати знижку, необхідно пред’явити роздрукований купон або купон в електронному вигляді (зі свого смартфону, планшета або будь-якого іншого гаджета).
Купон дійсний з 21.06.2018 до 27.06.2018
https://bonus.privatbank.ua/ua/coupon/luck/?req=true - посилання на купони!!!
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Один купон дає право придбати із знижкою 2 квитки на будь-який сеанс фільмів: "Світ юрського періоду 2" та "Красуня на всю голову" за ціною 35 гривень кожен, а також отримати знижку 40% на попкорн власного приготування у Premier City.
Вартість 1 купона становить 15 грн. Щоб отримати знижку, потрібно надати його касиру при покупці квитка у касі та продавцю при покупці попкорну у буфеті кінотеатру.
Одним купоном може скористатися 2 людини. Якщо компанія більша, купуйте купони з розрахунку 1 купон на 2 особи. Знижка за купоном не додається до інших знижок.
Щоб отримати знижку, необхідно пред’явити роздрукований купон або купон в електронному вигляді (зі свого смартфону, планшета або будь-якого іншого гаджета).
Купон дійсний з 21.06.2018 до 27.06.2018
https://bonus.privatbank.ua/ua/coupon/luck/?req=true - посилання на купони!!!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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