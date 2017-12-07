У Premier City – додаткові знижки*

Кінотеатр Premier City, що знаходиться у ТРЦ ПортCity, спільно з ПриватБанком з 21 по 27 червня пропонують відвідувачам кінотеатру додаткові переваги у вигляді купонів на знижку.Один купон дає право придбати із знижкою 2 квитки на будь-який сеанс фільмів: "Світ юрського періоду 2" та "Красуня на всю голову" за ціною 35 гривень кожен, а також отримати знижку 40% на попкорн власного приготування у Premier City.Вартість 1 купона становить 15 грн. Щоб отримати знижку, потрібно надати його касиру при покупці квитка у касі та продавцю при покупці попкорну у буфеті кінотеатру.Одним купоном може скористатися 2 людини. Якщо компанія більша, купуйте купони з розрахунку 1 купон на 2 особи. Знижка за купоном не додається до інших знижок.Щоб отримати знижку, необхідно пред’явити роздрукований купон або купон в електронному вигляді (зі свого смартфону, планшета або будь-якого іншого гаджета).Купон дійсний з 21.06.2018 до 27.06.2018https://bonus.privatbank.ua/ua/coupon/luck/?req=true - посилання на купони!!!