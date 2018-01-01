Лучанину, який обікрав 40 волинян, «впаяли» 5,2 років тюрми
Сьогодні, 12:17
Засудили 31-річного лучанина, який обікрав 40 волинян на понад 400 тисяч гривень.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, з січня 2015 року по квітень 2017 року молодик 40 разів проникав у новобудови, дачні будиночки, підвальні приміщення у Луцьку та селах Луцького району й викрадав звідти генератори, електроінструменти, побутову техніку, меблі, велосипеди, будматеріали тощо.
Своїми умисними діями він завдав громадянам матеріальної шкоди на суму понад 420 тис грн.
Окрім того, у березні 2016 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав перехожому легких тілесних ушкоджень, а в жовтні 2016 року – відкрито викрав з жіночої сумки гаманець і мобільний телефон.
Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч.2 ст. 186 КК України, і призначив йому покарання у виді 5 років та 2 місяців позбавлення волі.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, з січня 2015 року по квітень 2017 року молодик 40 разів проникав у новобудови, дачні будиночки, підвальні приміщення у Луцьку та селах Луцького району й викрадав звідти генератори, електроінструменти, побутову техніку, меблі, велосипеди, будматеріали тощо.
Своїми умисними діями він завдав громадянам матеріальної шкоди на суму понад 420 тис грн.
Окрім того, у березні 2016 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав перехожому легких тілесних ушкоджень, а в жовтні 2016 року – відкрито викрав з жіночої сумки гаманець і мобільний телефон.
Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч.2 ст. 186 КК України, і призначив йому покарання у виді 5 років та 2 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
чому не має фото можливо і я його бачив під дверима
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