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Лучанину, який обікрав 40 волинян, «впаяли» 5,2 років тюрми

Лучанину, який обікрав 40 волинян, «впаяли» 5,2 років тюрми
Засудили 31-річного лучанина, який обікрав 40 волинян на понад 400 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Так, з січня 2015 року по квітень 2017 року молодик 40 разів проникав у новобудови, дачні будиночки, підвальні приміщення у Луцьку та селах Луцького району й викрадав звідти генератори, електроінструменти, побутову техніку, меблі, велосипеди, будматеріали тощо.

Своїми умисними діями він завдав громадянам матеріальної шкоди на суму понад 420 тис грн.

Окрім того, у березні 2016 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав перехожому легких тілесних ушкоджень, а в жовтні 2016 року – відкрито викрав з жіночої сумки гаманець і мобільний телефон.

Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч.2 ст. 186 КК України, і призначив йому покарання у виді 5 років та 2 місяців позбавлення волі.



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Теги: суд, лучанин, злодій
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Коментарі 1
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чому не має фото можливо і я його бачив під дверима
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