У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь





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Нагадаємо, що організаційний комітет фестивалю «Княжий» заявив, що фестиваль безалкогольний і на вході до території буде працювати охорона заходу та буде проводити поверхневий огляд відвідувачів і речей, які проносять на територію. Також організатори «Княжого» наголосили, що не допустять на територію людей, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння.



Члени виконавчого комітету підтримали організаторів фестивалю та одноголосно проголосували за заборону.



Додамо, що рік тому виконком прийняв аналогічне рішення перед фестивалем «Княжий», однак значна кількість підприємців міста проігнорували заборону.



Аналогічні рішення були прийняті виконкомами об’єднаних територіальних громад, які межують із територією, де 23-24 червня відбудеться фестиваль «Княжий».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському призупинять продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у зв'язку з проведенням фестивалю «Княжий».Про це пише БУГ Нагадаємо, що організаційний комітет фестивалю «Княжий» заявив, що фестиваль безалкогольний і на вході до території буде працювати охорона заходу та буде проводити поверхневий огляд відвідувачів і речей, які проносять на територію. Також організатори «Княжого» наголосили, що не допустять на територію людей, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння.Члени виконавчого комітету підтримали організаторів фестивалю та одноголосно проголосували за заборону.Додамо, що рік тому виконком прийняв аналогічне рішення перед фестивалем «Княжий», однак значна кількість підприємців міста проігнорували заборону.Аналогічні рішення були прийняті виконкомами об’єднаних територіальних громад, які межують із територією, де 23-24 червня відбудеться фестиваль «Княжий».

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