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У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь

У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь
У Володимирі-Волинському призупинять продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у зв'язку з проведенням фестивалю «Княжий».

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, що організаційний комітет фестивалю «Княжий» заявив, що фестиваль безалкогольний і на вході до території буде працювати охорона заходу та буде проводити поверхневий огляд відвідувачів і речей, які проносять на територію. Також організатори «Княжого» наголосили, що не допустять на територію людей, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння.

Члени виконавчого комітету підтримали організаторів фестивалю та одноголосно проголосували за заборону.

Додамо, що рік тому виконком прийняв аналогічне рішення перед фестивалем «Княжий», однак значна кількість підприємців міста проігнорували заборону.

Аналогічні рішення були прийняті виконкомами об’єднаних територіальних громад, які межують із територією, де 23-24 червня відбудеться фестиваль «Княжий».

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Теги: княжий, фестиваль, Володимир-Волинський
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Коментарі 1
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Дурня! Не пускайте нетверезих, не продавайте на вашому фестивалі, то правильно, згадаєм той же Бандерштат. Але чого через якісь концертики-танцульки має страждати все місто і ще й сусідні населені пункти, і люди, які на той фестиваль не підуть, а їдуть, скажімо, на рибалку? Маразм в совковому стилі "нє пущать"!
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