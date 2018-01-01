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У поліції розповіли подробиці стрілянини на Львівській

У поліції розповіли подробиці стрілянини на Львівській
Вночі у Луцьку, на вулиці Львівський, стався конфлікт - один чоловік стріляв в іншого.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився близько 01:00 ночі, 20 червня.

На одній із зупинок громадського транспорту 43-річний місцевий житель вистрілив з «травмату» у 41-річного лучанина.

Внаслідок пострілів потерпілий отримав тілесні ушкодження, зокрема, непроникаючі поранення плеча та гомілки. Слідчі вилучили пристрій травматичної дії, магазин із патронами та гільзи. Їх направлять на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Поліцейські надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку.

Встановлено, що пристрій травматичної дії зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, Львівська, поліція
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