У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО





Про це пише



ДТП трапилася у четвер, 21 червня.



Маршрутка рухався у напрямку площі Зигіна. Поліція склала на водія два протоколи на незадовільний технічний стан транспортного засобу.



Як стало відомо «Полтавщині», «Рута» перевозила пасажирів по маршруту № 51 (Південний вокзал — Алмазний — Половки — Південний вокзал).



Цікаво те, що маршрутка вже більше року нелегально здійснює пасажирські перевезення. Її стан далекий від ідеального, адже «Рута» 2003 року випуску. Водії — наймані, а власником є ПП «Еталон Пас Сервіс», яке належить Галині Залізняк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтаві, на вулиці Маршала Бірюзова, у мікроавтобуса «Рута 20 ПЕ» відвалилися два колеса.Про це пише Полтавщина ДТП трапилася у четвер, 21 червня.Маршрутка рухався у напрямку площі Зигіна. Поліція склала на водія два протоколи на незадовільний технічний стан транспортного засобу.Як стало відомо «Полтавщині», «Рута» перевозила пасажирів по маршруту № 51 (Південний вокзал — Алмазний — Половки — Південний вокзал).Цікаво те, що маршрутка вже більше року нелегально здійснює пасажирські перевезення. Її стан далекий від ідеального, адже «Рута» 2003 року випуску. Водії — наймані, а власником є ПП «Еталон Пас Сервіс», яке належить

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