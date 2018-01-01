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У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО

У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО
У Полтаві, на вулиці Маршала Бірюзова, у мікроавтобуса «Рута 20 ПЕ» відвалилися два колеса.

Про це пише Полтавщина.

ДТП трапилася у четвер, 21 червня.

Маршрутка рухався у напрямку площі Зигіна. Поліція склала на водія два протоколи на незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Як стало відомо «Полтавщині», «Рута» перевозила пасажирів по маршруту № 51 (Південний вокзал — Алмазний — Половки — Південний вокзал).

Цікаво те, що маршрутка вже більше року нелегально здійснює пасажирські перевезення. Її стан далекий від ідеального, адже «Рута» 2003 року випуску. Водії — наймані, а власником є ПП «Еталон Пас Сервіс», яке належить Галині Залізняк.
У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО
У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО
У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО

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Теги: Полтава, ДТП, аварія, казус, інцидент
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