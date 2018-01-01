У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО
Сьогодні, 13:30
У Полтаві, на вулиці Маршала Бірюзова, у мікроавтобуса «Рута 20 ПЕ» відвалилися два колеса.
Про це пише Полтавщина.
ДТП трапилася у четвер, 21 червня.
Маршрутка рухався у напрямку площі Зигіна. Поліція склала на водія два протоколи на незадовільний технічний стан транспортного засобу.
Як стало відомо «Полтавщині», «Рута» перевозила пасажирів по маршруту № 51 (Південний вокзал — Алмазний — Половки — Південний вокзал).
Цікаво те, що маршрутка вже більше року нелегально здійснює пасажирські перевезення. Її стан далекий від ідеального, адже «Рута» 2003 року випуску. Водії — наймані, а власником є ПП «Еталон Пас Сервіс», яке належить Галині Залізняк.
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Про це пише Полтавщина.
ДТП трапилася у четвер, 21 червня.
Маршрутка рухався у напрямку площі Зигіна. Поліція склала на водія два протоколи на незадовільний технічний стан транспортного засобу.
Як стало відомо «Полтавщині», «Рута» перевозила пасажирів по маршруту № 51 (Південний вокзал — Алмазний — Половки — Південний вокзал).
Цікаво те, що маршрутка вже більше року нелегально здійснює пасажирські перевезення. Її стан далекий від ідеального, адже «Рута» 2003 року випуску. Водії — наймані, а власником є ПП «Еталон Пас Сервіс», яке належить Галині Залізняк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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