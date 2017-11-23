Небайдужі волиняни зібрали за день 15 тисяч на лікування самотній бабусі

Ріти Красиленко за день зібрали 15 000 гривень на лікування.



Про це у групі «Наш Луцьк» написала користувачка Glowing Fox.



Нагадаємо, що небайдужих волинян



"Друзі! Я зараз знаходжуся у лікарні з п.Таїсою та п.Рітою. При мені сюди прийшло уже 5 людей! В робочий день!!! Принесли усього-усього, а головне - поговорили! Вона прямо ожила від турботи!!! Людоньки, ви такі чудові! Зібрано уже близько 15 000 гривень, а це половина суми! Її готові оперувати відразу як буде повна сума на медикаменти.

Сьогодні перший раз бачила як пані Ріта сміється))) В неї чудова посмішка, а ви повертаєте їй надію на життя. Дякую вам всім, дякую! Нехай ще одна людина живе дякуючи Вам! Будь ласка!!!", - йдеться у дописі.



Номер картки: 5168757348400997 Красиленко Ріта

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