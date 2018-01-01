Повідомили, чому на волинському прикордонні стріляють
Сьогодні, 14:05
В околицях селища Любешова проводяться навчальні стрільбища прикордонників. Заходи проводять з метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» по стрільбі зі стрілецької зброї.
Про це пише газета Нове життя.
«Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці Любешова впродовж 21-22 червня, в період із 10 до 17 год», - повідомляє відділ прикордонної служби «Дольськ».
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Про це пише газета Нове життя.
«Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці Любешова впродовж 21-22 червня, в період із 10 до 17 год», - повідомляє відділ прикордонної служби «Дольськ».
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