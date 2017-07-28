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Куди пливе Луцьк? ВІДЕО

Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
Не перший рік поспіль Луцьк опиняється заручником стихійної зливи.

Затоплені будинки та автівки, повалені дерева та купа сміття, що плаває містом. Чому роками не вирішується проблема із каналізацією міста? Хто понесе відповідальність та витрати за завдані збитки?

Відповіді на важливі запитання дивіться цієї п’ятниці, 22 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО


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Теги: Протилежний Погляд LIVE, Луцьк, затоплення, вода, злива, проблема
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Сьогодні, 19:56
 0
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