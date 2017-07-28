Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Не перший рік поспіль Луцьк опиняється заручником стихійної зливи.
Затоплені будинки та автівки, повалені дерева та купа сміття, що плаває містом. Чому роками не вирішується проблема із каналізацією міста? Хто понесе відповідальність та витрати за завдані збитки?
Відповіді на важливі запитання дивіться цієї п’ятниці, 22 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Затоплені будинки та автівки, повалені дерева та купа сміття, що плаває містом. Чому роками не вирішується проблема із каналізацією міста? Хто понесе відповідальність та витрати за завдані збитки?
Відповіді на важливі запитання дивіться цієї п’ятниці, 22 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
«Волинь» підписала трьох новачків
Сьогодні, 19:56
В Україні з липня підвищать пенсії
Сьогодні, 19:34
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 червня
Сьогодні, 19:00