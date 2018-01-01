На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем*
Сьогодні, 20:45
24 червня до Дня молоді на площі РЦ «Промінь» відбудеться танцювальний джем від школи «Stylez Studio».
Діти та молодь танцюватимуть для лучан і обіцяють запалити своєю енергетикою оточуючих.
Початок о 19:00.
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Діти та молодь танцюватимуть для лучан і обіцяють запалити своєю енергетикою оточуючих.
Початок о 19:00.
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