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На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем*

На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем*
24 червня до Дня молоді на площі РЦ «Промінь» відбудеться танцювальний джем від школи «Stylez Studio».

Діти та молодь танцюватимуть для лучан і обіцяють запалити своєю енергетикою оточуючих.

Початок о 19:00.
На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем*

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Теги: РЦ «Промінь»
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