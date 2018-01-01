На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем*





Діти та молодь танцюватимуть для лучан і обіцяють запалити своєю енергетикою оточуючих.



Початок о 19:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 червня до Дня молоді на площі РЦ «Промінь» відбудеться танцювальний джем від школи «Stylez Studio».Діти та молодь танцюватимуть для лучан і обіцяють запалити своєю енергетикою оточуючих.Початок о 19:00.

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