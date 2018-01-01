Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 16:00
АЗС, автостоянка ФОП Назарук, митний склад Вол. промисл. компанії, ТзОВ „Будівельник ЛТД”, КП „Полігон”, П-во „Чіп”
Горохівський район
1.09:00-17:00
Сенкевичівська селищна рада-Башня смт. Сенкевичівка
Сенкевичівська селищна рада-Пожежна частина
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-Амбулаторія
Церква
ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пункт
ТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерні
ПАТ "Гнідавський цукровий завод"
Бурякоприймальний пункт
ПрАТ "МТС Україна"-станція
ПрАТ "Київстар"-Станція
ТзОВ "Волинь Агро Кем"-склад смт. Сенкевичівка
ПОСП І.Франка-КЗС с. Губин
ПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с. Угринів смт. Сенкевичівка:
вул. Пшенюка
вул. Привокзальна
вул. Соборності
с. Колодежі:
вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)
2.09:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФГ Домбровського А.I.-Зерносклад
ПП "Подвір`я"-тваринницький комплекс
ПП "Подвір`я"-пилорама
ТзОВ "Заготзбут"-Забійний цех с.Рачин:
вул.Садова
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
(частково) с.Біличі, Заболотці(частково), Грибовиця(частково)
2.9:30-16:00
с.Іванівка вул.Хутірська
3. КТП-192 10:00-16:00 ФАП, школа, ФОП Ткачук с.Соснина вул.Б.Хмельницького,
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 15:30 ССТ Пнівне (магазин).
с.Воєгоще, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.
Локачинський район
1.9:00-16:00
с.Привітне вул.Л.Українки,Центральна,Молодіжна;ПЛ-04кВ Л-4 КТП №177 9:00-16:00 смт.Локачі вул.Нова,Л.Українки,Волошина.
Луцький район
1.10:00-17:00
СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУ
СГПП «Злагода» - корівник ФОП Нечипорук В.З. – магазин, ПАТ «Укртелеком» - АТС с.Коршів вул.Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки,
2.9:00-17:00
ФОП Жук Сергій Анатолійович – приміщення риборозведення с.Садів вул. І.Франка, Стуса
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-128 9:00-16:00 магазин с.Скиби
2. КТП-235 9:00-16:00 магазин с.Саміличі
3. ПЛ 10кВ Л 52-01 від ЛР 226 до КР 32 9:00-16:00 магазин с.Заозерне, Власюки
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-240 10:00-15:00 с. Зарудчі вул.Молодіжна
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира, 2-8
п-т Дружби, 10
вул.Винниченка, 2,6
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
2. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
3. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю) с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю)
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Нова вижва кутки: Перша Воля, Друга Воля; с.Галина Воля повністю
Турійський район
1.11:00-15:00 Відділ освіти Турійської РДА - школа, Турійське РСТ – магазин, УДППЗ «Укрпошта» - відділення, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Осьмиговичі
2. 10:00-17:00
смт.Турійськ вул.Дубівська, вул.Лісова
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 16:00
АЗС, автостоянка ФОП Назарук, митний склад Вол. промисл. компанії, ТзОВ „Будівельник ЛТД”, КП „Полігон”, П-во „Чіп”
Горохівський район
1.09:00-17:00
Сенкевичівська селищна рада-Башня смт. Сенкевичівка
Сенкевичівська селищна рада-Пожежна частина
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-Амбулаторія
Церква
ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пункт
ТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерні
ПАТ "Гнідавський цукровий завод"
Бурякоприймальний пункт
ПрАТ "МТС Україна"-станція
ПрАТ "Київстар"-Станція
ТзОВ "Волинь Агро Кем"-склад смт. Сенкевичівка
ПОСП І.Франка-КЗС с. Губин
ПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с. Угринів смт. Сенкевичівка:
вул. Пшенюка
вул. Привокзальна
вул. Соборності
с. Колодежі:
вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)
2.09:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФГ Домбровського А.I.-Зерносклад
ПП "Подвір`я"-тваринницький комплекс
ПП "Подвір`я"-пилорама
ТзОВ "Заготзбут"-Забійний цех с.Рачин:
вул.Садова
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
(частково) с.Біличі, Заболотці(частково), Грибовиця(частково)
2.9:30-16:00
с.Іванівка вул.Хутірська
3. КТП-192 10:00-16:00 ФАП, школа, ФОП Ткачук с.Соснина вул.Б.Хмельницького,
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 15:30 ССТ Пнівне (магазин).
с.Воєгоще, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.
Локачинський район
1.9:00-16:00
с.Привітне вул.Л.Українки,Центральна,Молодіжна;ПЛ-04кВ Л-4 КТП №177 9:00-16:00 смт.Локачі вул.Нова,Л.Українки,Волошина.
Луцький район
1.10:00-17:00
СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУ
СГПП «Злагода» - корівник ФОП Нечипорук В.З. – магазин, ПАТ «Укртелеком» - АТС с.Коршів вул.Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки,
2.9:00-17:00
ФОП Жук Сергій Анатолійович – приміщення риборозведення с.Садів вул. І.Франка, Стуса
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-128 9:00-16:00 магазин с.Скиби
2. КТП-235 9:00-16:00 магазин с.Саміличі
3. ПЛ 10кВ Л 52-01 від ЛР 226 до КР 32 9:00-16:00 магазин с.Заозерне, Власюки
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-240 10:00-15:00 с. Зарудчі вул.Молодіжна
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира, 2-8
п-т Дружби, 10
вул.Винниченка, 2,6
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
2. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
3. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю) с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю)
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Нова вижва кутки: Перша Воля, Друга Воля; с.Галина Воля повністю
Турійський район
1.11:00-15:00 Відділ освіти Турійської РДА - школа, Турійське РСТ – магазин, УДППЗ «Укрпошта» - відділення, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Осьмиговичі
2. 10:00-17:00
смт.Турійськ вул.Дубівська, вул.Лісова
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