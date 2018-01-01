Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 16:00

АЗС, автостоянка ФОП Назарук, митний склад Вол. промисл. компанії, ТзОВ „Будівельник ЛТД”, КП „Полігон”, П-во „Чіп”



Горохівський район



1.09:00-17:00

Сенкевичівська селищна рада-Башня смт. Сенкевичівка

Сенкевичівська селищна рада-Пожежна частина

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-Амбулаторія

Церква

ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пункт

ТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерні

ПАТ "Гнідавський цукровий завод"

Бурякоприймальний пункт

ПрАТ "МТС Україна"-станція

ПрАТ "Київстар"-Станція

ТзОВ "Волинь Агро Кем"-склад смт. Сенкевичівка

ПОСП І.Франка-КЗС с. Губин

ПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с. Угринів смт. Сенкевичівка:

вул. Пшенюка

вул. Привокзальна

вул. Соборності

с. Колодежі:

вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)

2.09:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт

ФГ Домбровського А.I.-Зерносклад

ПП "Подвір`я"-тваринницький комплекс

ПП "Подвір`я"-пилорама

ТзОВ "Заготзбут"-Забійний цех с.Рачин:

вул.Садова



Іваничівський район



1. 9:00-16:00

(частково) с.Біличі, Заболотці(частково), Грибовиця(частково)

2.9:30-16:00

с.Іванівка вул.Хутірська

3. КТП-192 10:00-16:00 ФАП, школа, ФОП Ткачук с.Соснина вул.Б.Хмельницького,



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 15:30 ССТ Пнівне (магазин).

с.Воєгоще, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.



Локачинський район



1.9:00-16:00

с.Привітне вул.Л.Українки,Центральна,Молодіжна;ПЛ-04кВ Л-4 КТП №177 9:00-16:00 смт.Локачі вул.Нова,Л.Українки,Волошина.



Луцький район



1.10:00-17:00

СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУ

СГПП «Злагода» - корівник ФОП Нечипорук В.З. – магазин, ПАТ «Укртелеком» - АТС с.Коршів вул.Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки,

2.9:00-17:00

ФОП Жук Сергій Анатолійович – приміщення риборозведення с.Садів вул. І.Франка, Стуса



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-128 9:00-16:00 магазин с.Скиби

2. КТП-235 9:00-16:00 магазин с.Саміличі

3. ПЛ 10кВ Л 52-01 від ЛР 226 до КР 32 9:00-16:00 магазин с.Заозерне, Власюки



Любешівський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-240 10:00-15:00 с. Зарудчі вул.Молодіжна





місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськ

вул.Св.Володимира, 2-8

п-т Дружби, 10

вул.Винниченка, 2,6



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.

с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.

с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.

с.Крижівка

с.Луків

с.Незвір

2. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.

3. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю) с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю)



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с.Нова вижва кутки: Перша Воля, Друга Воля; с.Галина Воля повністю



Турійський район



1.11:00-15:00 Відділ освіти Турійської РДА - школа, Турійське РСТ – магазин, УДППЗ «Укрпошта» - відділення, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Осьмиговичі

2. 10:00-17:00

смт.Турійськ вул.Дубівська, вул.Лісова





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 16:00АЗС, автостоянка ФОП Назарук, митний склад Вол. промисл. компанії, ТзОВ „Будівельник ЛТД”, КП „Полігон”, П-во „Чіп”1.09:00-17:00Сенкевичівська селищна рада-Башня смт. СенкевичівкаСенкевичівська селищна рада-Пожежна частинаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-АмбулаторіяЦеркваТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"-Хлібоприймальний пунктТзОВ"Виробнича група"Бренд"-Приміщення майстерніПАТ "Гнідавський цукровий завод"Бурякоприймальний пунктПрАТ "МТС Україна"-станціяПрАТ "Київстар"-СтанціяТзОВ "Волинь Агро Кем"-склад смт. СенкевичівкаПОСП І.Франка-КЗС с. ГубинПОСП "ім.Шевченка"-Комплекси с. Угринів смт. Сенкевичівка:вул. Пшенюкавул. Привокзальнавул. Соборностіс. Колодежі:вул. Залізнодорожна 1 (Карпунь Василь Васильович)2.09:00-17:00 ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пунктФГ Домбровського А.I.-ЗерноскладПП "Подвір`я"-тваринницький комплексПП "Подвір`я"-пилорамаТзОВ "Заготзбут"-Забійний цех с.Рачин:вул.Садова1. 9:00-16:00(частково) с.Біличі, Заболотці(частково), Грибовиця(частково)2.9:30-16:00с.Іванівка вул.Хутірська3. КТП-192 10:00-16:00 ФАП, школа, ФОП Ткачук с.Соснина вул.Б.Хмельницького,1.09:30 – 15:30 ССТ Пнівне (магазин).с.Воєгоще, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.1.9:00-16:00с.Привітне вул.Л.Українки,Центральна,Молодіжна;ПЛ-04кВ Л-4 КТП №177 9:00-16:00 смт.Локачі вул.Нова,Л.Українки,Волошина.1.10:00-17:00СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУСГПП «Злагода» - корівник ФОП Нечипорук В.З. – магазин, ПАТ «Укртелеком» - АТС с.Коршів вул.Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки,2.9:00-17:00ФОП Жук Сергій Анатолійович – приміщення риборозведення с.Садів вул. І.Франка, Стуса1. КТП-128 9:00-16:00 магазин с.Скиби2. КТП-235 9:00-16:00 магазин с.Саміличі3. ПЛ 10кВ Л 52-01 від ЛР 226 до КР 32 9:00-16:00 магазин с.Заозерне, Власюки1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-240 10:00-15:00 с. Зарудчі вул.Молодіжна1.09:00-17:00Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськвул.Св.Володимира, 2-8п-т Дружби, 10вул.Винниченка, 2,61.9:00-17:00с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.с.Крижівкас.Луківс.Незвір2. ПЛ-0,4 від КТП-397 9:00-17:00 с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.3. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю) с.Доросині, с.Тристень, с.Ворончин (повністю)1.10:00-17:00с.Нова вижва кутки: Перша Воля, Друга Воля; с.Галина Воля повністю1.11:00-15:00 Відділ освіти Турійської РДА - школа, Турійське РСТ – магазин, УДППЗ «Укрпошта» - відділення, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП с.Осьмиговичі2. 10:00-17:00смт.Турійськ вул.Дубівська, вул.Лісова

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