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У «Смугастому носорозі» можна замовити кульки до будь-якого свята*

У «Смугастому носорозі» можна замовити кульки до будь-якого свята*
У РЦ «Промінь» розташовується дитячий комплекс «Смугастий носоріг».

Відтепер у ньому можна замовити кульки до будь-якого свята:

- гелеві кулька;
- фольгована кулька;
- гелева прозора з конфеті;
- кулька на декоративній паличці;

Контакти: +380 (66) 755 07 57.

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Теги: РЦ «Промінь»
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