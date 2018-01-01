У «Смугастому носорозі» можна замовити кульки до будь-якого свята*
Сьогодні, 14:43
У РЦ «Промінь» розташовується дитячий комплекс «Смугастий носоріг».
Відтепер у ньому можна замовити кульки до будь-якого свята:
- гелеві кулька;
- фольгована кулька;
- гелева прозора з конфеті;
- кулька на декоративній паличці;
Контакти: +380 (66) 755 07 57.
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Відтепер у ньому можна замовити кульки до будь-якого свята:
- гелеві кулька;
- фольгована кулька;
- гелева прозора з конфеті;
- кулька на декоративній паличці;
Контакти: +380 (66) 755 07 57.
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