У «Смугастому носорозі» можна замовити кульки до будь-якого свята*





Відтепер у ньому можна замовити кульки до будь-якого свята:



- гелеві кулька;

- фольгована кулька;

- гелева прозора з конфеті;

- кулька на декоративній паличці;



Контакти: +380 (66) 755 07 57.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У РЦ «Промінь» розташовується дитячий комплекс «Смугастий носоріг».Відтепер у ньому можна замовити кульки до будь-якого свята:- гелеві кулька;- фольгована кулька;- гелева прозора з конфеті;- кулька на декоративній паличці;Контакти: +380 (66) 755 07 57.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію