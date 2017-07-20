У Луцьку серед двору лежав наркоман. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Конякіна, виявили чоловіка у стані наркосп'яніння.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.У дописі зазначають, що біля 36-річного чоловіка були розкидані шприци, а також пластикові ємності з невідомими речовинами, схожими на наркотичні.Особу затримали та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи. Згодом встановили, що він перебуває на обліку в наркодиспансері, а згадані речовини є у вільному продажу.