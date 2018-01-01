У Ковелі патрульні затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 17:36
У Ковелі на вулиці Незалежності патрульні затримали підозрілого чоловіка.
При перевірці у 43-річного громадянина виявили наркотики, - інформує Патрульна поліція Волині.
Чоловік мав при собі невідомі ампули і шприци.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.
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При перевірці у 43-річного громадянина виявили наркотики, - інформує Патрульна поліція Волині.
Чоловік мав при собі невідомі ампули і шприци.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.
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