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У Ковелі патрульні затримали чоловіка з наркотиками

У Ковелі патрульні затримали чоловіка з наркотиками
У Ковелі на вулиці Незалежності патрульні затримали підозрілого чоловіка.

При перевірці у 43-річного громадянина виявили наркотики, - інформує Патрульна поліція Волині.

Чоловік мав при собі невідомі ампули і шприци.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.
У Ковелі патрульні затримали чоловіка з наркотиками

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Теги: поліція, наркотики, Ковель
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