У Ковелі патрульні затримали чоловіка з наркотиками





При перевірці у 43-річного громадянина виявили наркотики, - інформує Патрульна поліція Волині.



Чоловік мав при собі невідомі ампули і шприци.



Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.



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