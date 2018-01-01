Звозять з цілого мікрорайону: у луцькому дворі - сміттєзвалище. ФОТО

До смітників, які розташовані на вулиці Озерецькій, 12 у Луцьку, звозять сміття зі всього Вишкову.Про ценаписав у спільноті «Луцьк та є Луцьк».«Дев'ятиповерхівка, поряд готель «Мотор», постійно сміття зносять, звозять з цілого мікрорайону Вишків», - пише лучанин.«Зверталися на гарячу лінію 1580, телефонували в ЖКП 11, звертались в муніципальну поліцію всі всім передають, але на ділі гора сміття тільки більшає», - обурюється чоловік.Чоловік зазначає, що коли він просив людей з інших вулиць не викидати туди сміття, ті заявляли, що теж платять за вивіз.«Це відповідь мешканців прилеглих вулиць: Озерецька, Липовецька, І.Кожедуба», - резюмує Василь Новосадюк.