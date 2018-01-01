Звозять з цілого мікрорайону: у луцькому дворі - сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 15:25
До смітників, які розташовані на вулиці Озерецькій, 12 у Луцьку, звозять сміття зі всього Вишкову.
Про це Василь Новосадюк написав у спільноті «Луцьк та є Луцьк».
«Дев'ятиповерхівка, поряд готель «Мотор», постійно сміття зносять, звозять з цілого мікрорайону Вишків», - пише лучанин.
«Зверталися на гарячу лінію 1580, телефонували в ЖКП 11, звертались в муніципальну поліцію всі всім передають, але на ділі гора сміття тільки більшає», - обурюється чоловік.
Чоловік зазначає, що коли він просив людей з інших вулиць не викидати туди сміття, ті заявляли, що теж платять за вивіз.
«Це відповідь мешканців прилеглих вулиць: Озерецька, Липовецька, І.Кожедуба», - резюмує Василь Новосадюк.
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Про це Василь Новосадюк написав у спільноті «Луцьк та є Луцьк».
«Дев'ятиповерхівка, поряд готель «Мотор», постійно сміття зносять, звозять з цілого мікрорайону Вишків», - пише лучанин.
«Зверталися на гарячу лінію 1580, телефонували в ЖКП 11, звертались в муніципальну поліцію всі всім передають, але на ділі гора сміття тільки більшає», - обурюється чоловік.
Чоловік зазначає, що коли він просив людей з інших вулиць не викидати туди сміття, ті заявляли, що теж платять за вивіз.
«Це відповідь мешканців прилеглих вулиць: Озерецька, Липовецька, І.Кожедуба», - резюмує Василь Новосадюк.
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