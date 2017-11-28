вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Харківщині 4-річний хлопчик випав із вікна

На Харківщині 4-річний хлопчик випав із вікна
У селі Першотравневе Харківської області 4-річний хлопчик випав з вікна другого поверху. Медики оцінюють стан його здоров'я як стабільно тяжкий.

Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"Повідомлення про подію в селі Першотравневе надійшло до Борівського відділення поліції 19 червня о 19:07. Поліцейські встановили, що хлопчик перебував вдома разом з 7-річною сестрою. Батьки в цей час знаходилися на роботі та залишили дітей вдома без нагляду", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що дитина обперлася на москітну сітку і випала з вікна квартири на другому поверсі.

"У результаті падіння 4-річний хлопчик отримав травму голови. Дитина у тяжкому непритомному стані була доставлена до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. На даний час стан його здоров’я медики оцінюють як стабільно тяжкий", - зазначили в поліції.

Родина на обліках в поліції не перебуває. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Харківщина, дитина, падіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – переповнені сміттєві полігони. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Волинянин на Volkswagen травмував велосипедиста
Сьогодні, 15:49
На Харківщині 4-річний хлопчик випав із вікна
Сьогодні, 15:28
Звозять з цілого мікрорайону: у луцькому дворі - сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 15:25
«Життя без тебе – не життя»: про що «говорять» стіни у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Дворічний хлопчик випав з вікна 6-го поверху Дворічний хлопчик випав з вікна 6-го поверху
26 травень, 21:13
На Одещині дитина випала з 5-го поверху і вижила На Одещині дитина випала з 5-го поверху і вижила
27 квітень, 14:40
Жінка, яка викинула дитя з балкона, мала 5 дітей Жінка, яка викинула дитя з балкона, мала 5 дітей
28 листопад, 2017, 12:51
Поліція з'ясувала обставини трагедії, де жінка викинула з балкона дитину Поліція з'ясувала обставини трагедії, де жінка викинула з балкона дитину
27 листопад, 2017, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» в іноземця вилучили колекцію картин на понад 1 мільйон гривень
Сьогодні, 17:01
 0
3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці
Сьогодні, 16:43
 0
Комунальники зіпсували тротуар по вулиці Івана Франка, - лучанин. ФОТО
Сьогодні, 16:31
 0
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 16:30
 0
Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8