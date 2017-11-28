На Харківщині 4-річний хлопчик випав із вікна





Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає



"Повідомлення про подію в селі Першотравневе надійшло до Борівського відділення поліції 19 червня о 19:07. Поліцейські встановили, що хлопчик перебував вдома разом з 7-річною сестрою. Батьки в цей час знаходилися на роботі та залишили дітей вдома без нагляду", - йдеться в повідомленні.



З'ясувалося, що дитина обперлася на москітну сітку і випала з вікна квартири на другому поверсі.



"У результаті падіння 4-річний хлопчик отримав травму голови. Дитина у тяжкому непритомному стані була доставлена до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. На даний час стан його здоров’я медики оцінюють як стабільно тяжкий", - зазначили в поліції.



Родина на обліках в поліції не перебуває. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Першотравневе Харківської області 4-річний хлопчик випав з вікна другого поверху. Медики оцінюють стан його здоров'я як стабільно тяжкий.Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН "Повідомлення про подію в селі Першотравневе надійшло до Борівського відділення поліції 19 червня о 19:07. Поліцейські встановили, що хлопчик перебував вдома разом з 7-річною сестрою. Батьки в цей час знаходилися на роботі та залишили дітей вдома без нагляду", - йдеться в повідомленні.З'ясувалося, що дитина обперлася на москітну сітку і випала з вікна квартири на другому поверсі."У результаті падіння 4-річний хлопчик отримав травму голови. Дитина у тяжкому непритомному стані була доставлена до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. На даний час стан його здоров’я медики оцінюють як стабільно тяжкий", - зазначили в поліції.Родина на обліках в поліції не перебуває. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

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