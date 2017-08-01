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Волинянин на Volkswagen травмував велосипедиста

Волинянин на Volkswagen травмував велосипедиста
Поблизу села Залісся Шацького району автомобіль Volkswagen зіткнувся з велосипедистом.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 червня близько 15 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Шацька. Велосипедист, 39-річний житель села Калинівка Київської області, рухався в попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч. Постраждалого госпіталізували в травматологію Любомльської центральної районної лікарні.

Вирішується питання внесення відомостей за фактом дорожньо-транспортної пригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Теги: аварія, велосипедист
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