Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми
Сьогодні, 16:15
За вчинення наркозлочинів 45-річний мешканець селища Маневичі проведе за ґратами 8 років.
Раніше судимий чоловік у липні-вересні 2017 року тричі збував громадянину таблетки з вмістом наркотичних речовин та сильнодіючого лікарського засобу, - інформує прес-служба прокуратури області.
Зазначають, що ці злочини він вчинив під час іспитового строку, встановленого судом при призначенні покарання за вчинені раніше крадіжки.
Маневицький районний суд, визнавши волинянина винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 307 та ч.1 ст. 321 КК України), призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Раніше судимий чоловік у липні-вересні 2017 року тричі збував громадянину таблетки з вмістом наркотичних речовин та сильнодіючого лікарського засобу, - інформує прес-служба прокуратури області.
Зазначають, що ці злочини він вчинив під час іспитового строку, встановленого судом при призначенні покарання за вчинені раніше крадіжки.
Маневицький районний суд, визнавши волинянина винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 307 та ч.1 ст. 321 КК України), призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 16:30
Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми
Сьогодні, 16:15
На Волині – переповнені сміттєві полігони. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Волинянин на Volkswagen травмував велосипедиста
Сьогодні, 15:49