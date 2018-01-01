Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми

За вчинення наркозлочинів 45-річний мешканець селища Маневичі проведе за ґратами 8 років.Раніше судимий чоловік у липні-вересні 2017 року тричі збував громадянину таблетки з вмістом наркотичних речовин та сильнодіючого лікарського засобу, - інформує прес-служба прокуратури області.Зазначають, що ці злочини він вчинив під час іспитового строку, встановленого судом при призначенні покарання за вчинені раніше крадіжки.Маневицький районний суд, визнавши волинянина винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 307 та ч.1 ст. 321 КК України), призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.