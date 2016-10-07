Комунальники зіпсували тротуар по вулиці Івана Франка, - лучанин. ФОТО





Про це написав Павло Горбачук на порталі



«В травні по вулиці Івана Франка проводились роботи з вкладання в грунт комунікацій. При цьому було зруйновано велику частину тротуарного покриття (тротуарний асфальт, бруківка), і не велику частину дорожного і не відновлено», - пише лучанин.



«Мене цікавить хто має повернути в належний стан покриття, яке було зруйноване і коли? Пройшов вже місяць, а бруківку яку зняли з дороги залишили на узбіччі, засипали все землею хоча до того , як прийшли ці люди , які "покращали людям цього району життя», - зазначає Павло Горбачук.



«Підприємство, якого територія проходила поблизу цього тротуару виклало бруківку за власний рахунок. Прошу розголосу може ми самі все таки допоможемо владі зрозуміти, якщо вони дають дозволи на виконання певних робіт, які на час будівництва вже завдають нам не зручності , хоча б після виконання робіт змушуватимуть зацікавлених осіб в цих комунікаціях повертати хоч все як було, а не робити ще гірше», - резюмує чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, по вулиці Івана Франка, комунальники проводили ремонтні роботи, але разом зруйнували тротуар та бруківку.Про це написав Павло Горбачук на порталі Відкрите місто «В травні по вулиці Івана Франка проводились роботи з вкладання в грунт комунікацій. При цьому було зруйновано велику частину тротуарного покриття (тротуарний асфальт, бруківка), і не велику частину дорожного і не відновлено», - пише лучанин.«Мене цікавить хто має повернути в належний стан покриття, яке було зруйноване і коли? Пройшов вже місяць, а бруківку яку зняли з дороги залишили на узбіччі, засипали все землею хоча до того , як прийшли ці люди , які "покращали людям цього району життя», - зазначає Павло Горбачук.«Підприємство, якого територія проходила поблизу цього тротуару виклало бруківку за власний рахунок. Прошу розголосу може ми самі все таки допоможемо владі зрозуміти, якщо вони дають дозволи на виконання певних робіт, які на час будівництва вже завдають нам не зручності , хоча б після виконання робіт змушуватимуть зацікавлених осіб в цих комунікаціях повертати хоч все як було, а не робити ще гірше», - резюмує чоловік.

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